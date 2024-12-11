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Posted 11 декабря, 08:08

Published 11 декабря, 08:08

Modified 11 декабря, 08:10

Updated 11 декабря, 08:10

Еще один беспилотник сбили над Каменском в Ростовской области

Беспилотник сбили в районе Каменска-Шахтинского утром 11 декабря

11 декабря 2024, 08:08
Фото: mil.ru. иллюстрация. Еще один беспилотник сбили над Каменском в Ростовской области
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об еще одной атаке, которая произошла в районе Каменска-Шахтинского, где объекты гражданской инфраструктуры атаковал вражеский беспилотник.

Около 09.50 мск глава региона сообщил, что Ростовская область вновь подверглась атаке со стороны ВСУ. На этот раз вражеский беспилотник был сбит средствами противовоздушной обороны над Каменском-Шахтинским.

«По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет», — проинформировал он.
Целый район повреждения оцепили после ракетной атаки на Таганрог
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Напомним, что ночью 11 декабря в Таганроге произошла ракетная атака. В результате повреждения получила котельная, из-за чего жители почти трех десятков многоэтажек остались без отопления. Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил о повреждении промышленного предприятия, также сгорели более десятка машин на парковке. Пострадавших среди людей, к счастью, нет. Планируется, что подачу отопления восстановят ближе к полудню.

Ранее в сети появились кадры ракетной атаки на мирный приморский город в Ростовской области.

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