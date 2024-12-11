Беспилотник сбили в районе Каменска-Шахтинского утром 11 декабря

Posted 11 декабря, 08:08
Published 11 декабря, 08:08
Modified 11 декабря, 08:10
Updated 11 декабря, 08:10
Около 09.50 мск глава региона сообщил, что Ростовская область вновь подверглась атаке со стороны ВСУ. На этот раз вражеский беспилотник был сбит средствами противовоздушной обороны над Каменском-Шахтинским.
«По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет», — проинформировал он.
Напомним, что ночью 11 декабря в Таганроге произошла ракетная атака. В результате повреждения получила котельная, из-за чего жители почти трех десятков многоэтажек остались без отопления. Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил о повреждении промышленного предприятия, также сгорели более десятка машин на парковке. Пострадавших среди людей, к счастью, нет. Планируется, что подачу отопления восстановят ближе к полудню.
Ранее в сети появились кадры ракетной атаки на мирный приморский город в Ростовской области.