Беспилотник сбили в районе Каменска-Шахтинского утром 11 декабря

Напомним, что ночью 11 декабря в Таганроге произошла ракетная атака. В результате повреждения получила котельная, из-за чего жители почти трех десятков многоэтажек остались без отопления. Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил о повреждении промышленного предприятия, также сгорели более десятка машин на парковке. Пострадавших среди людей, к счастью, нет. Планируется, что подачу отопления восстановят ближе к полудню.