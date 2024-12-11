Часть Ростовской области оставили без воды с 11 декабря

Posted 11 декабря, 12:02
Published 11 декабря, 12:02
Modified 11 декабря, 12:02
Updated 11 декабря, 12:02
Сообщается, что работы по восстановлению очистных сооружений проходят в станице Жуковская, расположенной в Дубовском районе. Ремонт начался с 07.00 мск 11 декабря.
Из-за этого без воды временно останутся жители 19 населенных пунктов. Среди них — хутора Хорсеев, Овчинников, Алдабульский, Вербовый Лог, Щеглов, Ериковский, Романов, Моисеев, Донской, Веселый, Адьянов, Новогашунский и Кудинов.
Подачу ресурса также временно ограничат в станицах Жуковская, Подгорненская, Баклановская, Малая Лучка, Дубовское и Андреевская.
Продлится ремонт до 19.00 мск 12 декабря. Кроме этого, сообщается, что привоз воды будет осуществляться по заявкам.