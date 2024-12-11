rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 12:02

Published 11 декабря, 12:02

Modified 11 декабря, 12:02

Updated 11 декабря, 12:02

Почти два десятка станиц и хуторов Ростовской области оставили без воды

Часть Ростовской области оставили без воды с 11 декабря

11 декабря 2024, 12:02
Фото: 1MI. Почти два десятка станиц и хуторов Ростовской области оставили без воды
В период с 11 по 12 декабря 2024 года проводятся ремонтные работы, из-за чего в 19 населенных пунктах Ростовской области временно отключили воду. Об этом сообщило Управление развития систем водоснабжения.

Сообщается, что работы по восстановлению очистных сооружений проходят в станице Жуковская, расположенной в Дубовском районе. Ремонт начался с 07.00 мск 11 декабря.

Из-за этого без воды временно останутся жители 19 населенных пунктов. Среди них — хутора Хорсеев, Овчинников, Алдабульский, Вербовый Лог, Щеглов, Ериковский, Романов, Моисеев, Донской, Веселый, Адьянов, Новогашунский и Кудинов.

Подачу ресурса также временно ограничат в станицах Жуковская, Подгорненская, Баклановская, Малая Лучка, Дубовское и Андреевская.

Продлится ремонт до 19.00 мск 12 декабря. Кроме этого, сообщается, что привоз воды будет осуществляться по заявкам.

Тысячи жителей Западного района в Ростове-на-Дону остались без воды. Когда ее дадут?
Узнать подробнее

Ранее тысячи жителей Западного района донской столицы остались без холодной воды.

Читайте также:
Тысячи жителей Западного района в Ростове-на-Дону остались без воды. Когда ее дадут?Прорыв трубы оставил без воды 28 тысяч жителей НовочеркасскаВ Ростовской области нейросеть лишит госслужащих работы, а активисты спасают мозаику
#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Вода#Дубовский район#Ремонтные работы#Аварийно-восстановительные работы#Очистные сооружения#Хутора#Населенные пункты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика