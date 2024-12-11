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Posted 11 декабря, 15:48

Published 11 декабря, 15:48

Modified 11 декабря, 15:53

Updated 11 декабря, 15:53

Стало известно о таинственном исчезновении остановок в центре Ростова-на-Дону

Две автобусные остановки пропали в Ростове-на-Дону на Большой Садовой

11 декабря 2024, 15:48
Фото: rostovgazeta.ru. Стало известно о таинственном исчезновении остановок в центре Ростова-на-Дону
В Ростове-на-Дону исчезли как минимум две автобусные остановки на улице Большая Садовая, пропажу заметил корреспондент RostovGazeta.

Одна из пропавших остановок располагалась на пересечении с улицей Чехова, а другая — с Ворошиловским проспектом. При этом известно, что на площади Советов старые остановочные комплексы были заменены на один новый, который оборудован тревожной кнопкой.

Однако на улице Чехова пока никаких новых павильонов не установлено. Водители общественного транспорта продолжают высаживать пассажиров возле пробоин на тротуаре, на месте которых раньше находилась остановка.

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Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону были сорваны сроки капитального ремонта восьми фонтанов. Сроки были сдвинуты из-за ряда обстоятельств, которые возникли в процессе выполнения контракта и не зависели ни от заказчика, ни от подрядчика.

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