Экс-судья районного суда Ростова стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

Posted 11 декабря, 16:24
Published 11 декабря, 16:24
Modified 11 декабря, 16:26
Updated 11 декабря, 16:26
По информации УФСБ России по Ростовской области, служитель Фемиды в 2021 году согласился помочь гражданину избежать уголовной ответственности. За это мужчина передал 2,4 миллиона рублей. Судья обещал передать сумму коллеге в другой районный суд, где рассматривали дело. Но не сдержал обещания, так как на деле не мог на это повлиять.
Вскоре фигурант уголовного дела ушел с должности судьи. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере. Дело расследует Главное следственное управление Следкома России.
Ранее RostovGazeta сообщала о бывшем прокуроре Железнодорожного районного суда, которого осудили за покушение на мошенничество. Хотя изначально дело расследовали по более тяжкой статье — «Получение взятки в крупном размере».
За покушение на мошенничество экс-правоохранителю назначили четыре года и два месяца лишения свободы. Однако позже Ростовский областной суд смягчил приговор, скостив срок на полгода — до трех лет и восьми месяцев колонии.