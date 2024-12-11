Экс-судья районного суда Ростова стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

По информации УФСБ России по Ростовской области, служитель Фемиды в 2021 году согласился помочь гражданину избежать уголовной ответственности. За это мужчина передал 2,4 миллиона рублей. Судья обещал передать сумму коллеге в другой районный суд, где рассматривали дело. Но не сдержал обещания, так как на деле не мог на это повлиять.