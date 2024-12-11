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Posted 11 декабря, 16:24

Published 11 декабря, 16:24

Modified 11 декабря, 16:26

Updated 11 декабря, 16:26

Экс-судья районного суда Ростова стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

Экс-судья районного суда Ростова стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве

11 декабря 2024, 16:24
Фото: Изображение Midjourney. Экс-судья районного суда Ростова стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве
Бывший судья Железнодорожного районного суда Ростова-на-Дону стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, он причастен к мошенническим действиям.

По информации УФСБ России по Ростовской области, служитель Фемиды в 2021 году согласился помочь гражданину избежать уголовной ответственности. За это мужчина передал 2,4 миллиона рублей. Судья обещал передать сумму коллеге в другой районный суд, где рассматривали дело. Но не сдержал обещания, так как на деле не мог на это повлиять.

Вскоре фигурант уголовного дела ушел с должности судьи. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере. Дело расследует Главное следственное управление Следкома России.

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Ранее RostovGazeta сообщала о бывшем прокуроре Железнодорожного районного суда, которого осудили за покушение на мошенничество. Хотя изначально дело расследовали по более тяжкой статье — «Получение взятки в крупном размере».

За покушение на мошенничество экс-правоохранителю назначили четыре года и два месяца лишения свободы. Однако позже Ростовский областной суд смягчил приговор, скостив срок на полгода — до трех лет и восьми месяцев колонии.

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