Гинеколог Серов опроверг заявление Кашпировского о гибели человечества от инкубаторов

Posted 11 декабря, 14:53
Published 11 декабря, 14:53
Modified 11 декабря, 14:55
Updated 11 декабря, 14:55
Агентство «Ридус» пообщалось с президентом Российского общества акушеров-гинекологов Владимиром Серовым. Эксперт прокомментировал высказывание экстрасенса Анатолия Кашпировского, сделанное им во время выступления в Санкт-Петербурге, о том, что человечество ждет гибель. Одной из причин он назвал технические средства, такие как экзоскелеты и инкубаторы для вынашивания эмбрионов.
Собеседник издания отметил, что научных обоснований подобного мрачного прогноза у современной медицины нет. Он добавил, что люди могут продолжать прислушиваться к Кашпировскому, однако экстрасенс уже себя показал и «ничего умного», по мнению гинеколога, от него ждать не нужно.