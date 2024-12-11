Гинеколог Серов опроверг заявление Кашпировского о гибели человечества от инкубаторов

Собеседник издания отметил, что научных обоснований подобного мрачного прогноза у современной медицины нет. Он добавил, что люди могут продолжать прислушиваться к Кашпировскому, однако экстрасенс уже себя показал и «ничего умного», по мнению гинеколога, от него ждать не нужно.