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Posted 11 декабря, 14:53

Published 11 декабря, 14:53

Modified 11 декабря, 14:55

Updated 11 декабря, 14:55

Гинеколог Серов опроверг заявление Кашпировского о гибели человечества от инкубаторов

11 декабря 2024, 14:53
Медик отметил, что никакого научного обоснования в словах экстрасенса нет и инкубаторы не приведут к апокалипсису.

Агентство «Ридус» пообщалось с президентом Российского общества акушеров-гинекологов Владимиром Серовым. Эксперт прокомментировал высказывание экстрасенса Анатолия Кашпировского, сделанное им во время выступления в Санкт-Петербурге, о том, что человечество ждет гибель. Одной из причин он назвал технические средства, такие как экзоскелеты и инкубаторы для вынашивания эмбрионов.

Собеседник издания отметил, что научных обоснований подобного мрачного прогноза у современной медицины нет. Он добавил, что люди могут продолжать прислушиваться к Кашпировскому, однако экстрасенс уже себя показал и «ничего умного», по мнению гинеколога, от него ждать не нужно.

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