Глава Таганрога опровергла фейк о массовом поиске доноров крови после ракетной атаки

Posted 11 декабря, 14:00
Published 11 декабря, 14:00
Modified 11 декабря, 14:02
Updated 11 декабря, 14:02
Напомним, что ночью 11 декабря в Таганроге произошла ракетная атака. В результате налета пострадало промышленное предприятие и около 15 автомобилей.
Однако в Сети появилась информация о том, что якобы пострадавшие есть и среди людей. В связи с этим в Таганроге начали срочный поиск доноров крови. В сообщениях был указан номер телефона отделения переливания крови на переулке Каркасном. Камбулова рассказала, что это фейк.
Добавим, что глава Таганрога призвала верить только официальным источникам информации.
Ранее жители Таганрога рассказали, как пережили ночную атаку ракет.