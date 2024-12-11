Глава Таганрога опровергла фейк о массовом поиске доноров крови после ракетной атаки

Однако в Сети появилась информация о том, что якобы пострадавшие есть и среди людей. В связи с этим в Таганроге начали срочный поиск доноров крови. В сообщениях был указан номер телефона отделения переливания крови на переулке Каркасном. Камбулова рассказала, что это фейк.