rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 14:00

Published 11 декабря, 14:00

Modified 11 декабря, 14:02

Updated 11 декабря, 14:02

Глава Таганрога Камбулова опровергла фейк о массовом поиске доноров крови

Глава Таганрога опровергла фейк о массовом поиске доноров крови после ракетной атаки

11 декабря 2024, 14:00
Фото: 1MI. Глава Таганрога Камбулова опровергла фейк о массовом поиске доноров крови

Глава Таганрога Камбулова опровергла фейк о массовом поиске доноров крови

В социальных сетях начала распространяться информация о том, что в Таганроге срочно ищут доноров крови для раненых. В личном телеграм-канале глава города Светлана Камбулова назвала эти сведения недостоверными.

Напомним, что ночью 11 декабря в Таганроге произошла ракетная атака. В результате налета пострадало промышленное предприятие и около 15 автомобилей.

Однако в Сети появилась информация о том, что якобы пострадавшие есть и среди людей. В связи с этим в Таганроге начали срочный поиск доноров крови. В сообщениях был указан номер телефона отделения переливания крови на переулке Каркасном. Камбулова рассказала, что это фейк.

Глава Таганрога Светлана Камбулова пообещала решить вопрос с закрытыми убежищами
Узнать подробнее

Добавим, что глава Таганрога призвала верить только официальным источникам информации.

Ранее жители Таганрога рассказали, как пережили ночную атаку ракет.

Читайте также:
Итоги дня: в Ростовской области отбили атаку десятков БПЛА и спасли редкого хищникаГлава Таганрога Светлана Камбулова пообещала решить вопрос с закрытыми убежищамиГлава Таганрога объяснила молчание сирен во время атаки БПЛА
#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Таганрог#Донорство#Фейк#Ракеты#Поиск#Опровержение фейков#Светлана Камбулова#Ракетная атака#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика