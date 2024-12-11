Глава Таганрога Светлана Камбулова пообещала решить вопрос с закрытыми убежищами

Напомним, что ночью 11 ноября произошла ракетная атака в Таганроге. Грохот систем ПВО, вой автомобильных сигнализаций, лай собак и включенная сирена экстренного оповещения — все это сильно перепугало людей, и они ринулись в подвалы и бомбоубежища, чтобы укрыться от опасности. Однако внутрь они так и не попали, так как все было закрыто.