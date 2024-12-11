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Posted 11 декабря, 12:37

Published 11 декабря, 12:37

Modified 11 декабря, 12:39

Updated 11 декабря, 12:39

Камбулова пообещала решить вопрос с закрытыми убежищами в Таганроге

Глава Таганрога Светлана Камбулова пообещала решить вопрос с закрытыми убежищами

11 декабря 2024, 12:37
Фото: mchs.gov.ru. иллюстрация. Камбулова пообещала решить вопрос с закрытыми убежищами в Таганроге
Во время ракетной атаки в Таганроге люди не смогли спрятаться в бомбоубежища, так как те были закрыты на ключ. Глава города Светлана Камбулова пообещала проработать вопрос организации доступа к местам убежищ. Об этом она рассказала в телеграм-канале.

Напомним, что ночью 11 ноября произошла ракетная атака в Таганроге. Грохот систем ПВО, вой автомобильных сигнализаций, лай собак и включенная сирена экстренного оповещения — все это сильно перепугало людей, и они ринулись в подвалы и бомбоубежища, чтобы укрыться от опасности. Однако внутрь они так и не попали, так как все было закрыто.

На заседании оперативного штаба Светлана Камбулова обратила внимание коллег на обязательное информирование таганрожцев о действиях во время возможных ракетных атаках. А также поручила проконтролировать работу с управляющими компаниями по организации доступа к убежищам.

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Глава Таганрога напомнила, что все желающие могут изучить список укрытий и интерактивную карту на сайте администрации. Кроме того, Камбулова рассказала, что горожане могут получать пуш-смс с рассылкой от приложения «112.Таганрог —экстренные сообщения».

Ранее стало известно о том, что ракеты-дроны «Паляница» могли использовать при атаке на Таганрог. Но эта информация официально не подтверждена.

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