Глава Таганрога Светлана Камбулова пообещала решить вопрос с закрытыми убежищами

Posted 11 декабря, 12:37
Published 11 декабря, 12:37
Modified 11 декабря, 12:39
Updated 11 декабря, 12:39
Напомним, что ночью 11 ноября произошла ракетная атака в Таганроге. Грохот систем ПВО, вой автомобильных сигнализаций, лай собак и включенная сирена экстренного оповещения — все это сильно перепугало людей, и они ринулись в подвалы и бомбоубежища, чтобы укрыться от опасности. Однако внутрь они так и не попали, так как все было закрыто.
На заседании оперативного штаба Светлана Камбулова обратила внимание коллег на обязательное информирование таганрожцев о действиях во время возможных ракетных атаках. А также поручила проконтролировать работу с управляющими компаниями по организации доступа к убежищам.
Глава Таганрога напомнила, что все желающие могут изучить список укрытий и интерактивную карту на сайте администрации. Кроме того, Камбулова рассказала, что горожане могут получать пуш-смс с рассылкой от приложения «112.Таганрог —экстренные сообщения».
Ранее стало известно о том, что ракеты-дроны «Паляница» могли использовать при атаке на Таганрог. Но эта информация официально не подтверждена.