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Posted 11 декабря, 07:57

Published 11 декабря, 07:57

Modified 11 декабря, 07:59

Updated 11 декабря, 07:59

Грузовик прилег отдохнуть возле пивного ресторана на набережной в Ростове-на-Дону

Грузовик с песком опрокинулся у пивного ресторана на Береговой в Ростове

11 декабря 2024, 07:57
Фото: rostovgazeta.ru. Грузовик прилег отдохнуть возле пивного ресторана на набережной в Ростове-на-Дону
Утром 11 декабря на улице Береговой рядом с пивным рестораном произошла авария. Перевернулся грузовик, перевозивший песок, сообщает корреспондент RostovGazeta.

Судя по кадрам с места происшествия, предоставленным корреспондентом, грузовик с песком потерял управление и перевернулся, при этом врезавшись в дорожный знак и сбив его. В результате аварии у автомобиля вылетело лобовое стекло. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Также сообщается, что движение по проезжей части набережной не затруднено в результате ДТП. Грузовик аккуратно перевернулся на бок и оказался на тротуаре. Однако набережная Ростова оказалась в песке, который высыпался из кузова автомобиля.

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Грузовик аккуратно перевернулся на бок и оказался на тротуаре.Грузовик аккуратно перевернулся на бок и оказался на тротуаре.
Грузовик аккуратно перевернулся на бок и оказался на тротуаре. Грузовик аккуратно перевернулся на бок и оказался на тротуаре.
Грузовик аккуратно перевернулся на бок и оказался на тротуаре.. Фото: rostovgazeta.ru

Ранее в Ростове ВАЗ протаранил кучу песка на дороге.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#ДТП#Авария#Грузовик#Пострадавшие#Набережная#Песок#Пешеход#Тротуар
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