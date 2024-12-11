Грузовик с песком опрокинулся у пивного ресторана на Береговой в Ростове

Posted 11 декабря, 07:57
Published 11 декабря, 07:57
Modified 11 декабря, 07:59
Updated 11 декабря, 07:59
Судя по кадрам с места происшествия, предоставленным корреспондентом, грузовик с песком потерял управление и перевернулся, при этом врезавшись в дорожный знак и сбив его. В результате аварии у автомобиля вылетело лобовое стекло. Информации о пострадавших на данный момент нет.
Также сообщается, что движение по проезжей части набережной не затруднено в результате ДТП. Грузовик аккуратно перевернулся на бок и оказался на тротуаре. Однако набережная Ростова оказалась в песке, который высыпался из кузова автомобиля.