Грузовик с песком опрокинулся у пивного ресторана на Береговой в Ростове

Судя по кадрам с места происшествия, предоставленным корреспондентом, грузовик с песком потерял управление и перевернулся, при этом врезавшись в дорожный знак и сбив его. В результате аварии у автомобиля вылетело лобовое стекло. Информации о пострадавших на данный момент нет.