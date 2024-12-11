Камбулова сделала заявление о работах на котельной после атаки ракет в Таганроге

Помимо котельной, повреждения получили 14 автомобилей на соседней парковке. Их так легко восстановить вряд ли удастся. Ущерб от попытки ракетного удара продолжают оценивать. На месте работают правоохранители, которые оцепили место падения обломков в радиусе одного километра.