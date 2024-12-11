Камбулова сделала заявление о работах на котельной после атаки ракет в Таганроге

Posted 11 декабря, 08:12
Published 11 декабря, 08:12
Modified 11 декабря, 08:14
Updated 11 декабря, 08:14
В Таганроге завершили сварочные работы на котельной, поврежденной обломком ракеты при атаке. Вскоре в 27 многоквартирных домах восстановят теплоснабжение.
— Сварочные работы на котельной на улице Циолковского завершены. Идет заполнение системы, — сообщила глава администрации Таганрога Светлана Камублова в своем telegram-канале.
Помимо котельной, повреждения получили 14 автомобилей на соседней парковке. Их так легко восстановить вряд ли удастся. Ущерб от попытки ракетного удара продолжают оценивать. На месте работают правоохранители, которые оцепили место падения обломков в радиусе одного километра.
Транспорт и школы продолжают работать в обычном режиме. Пострадавших при утренней атаке нет.