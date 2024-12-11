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Posted 11 декабря, 08:12

Published 11 декабря, 08:12

Modified 11 декабря, 08:14

Updated 11 декабря, 08:14

Камбулова сделала заявление о работах на котельной после ракетной атаки в Таганроге

Камбулова сделала заявление о работах на котельной после атаки ракет в Таганроге

11 декабря 2024, 08:12
Фото: Pxhere. Камбулова сделала заявление о работах на котельной после ракетной атаки в Таганроге
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Ракетная атака на Таганрог 11 декабря
На поврежденной ракетой котельной в Таганроге завершили сварочные работы, проинформировала глава города Светлана Камбулова.

В Таганроге завершили сварочные работы на котельной, поврежденной обломком ракеты при атаке. Вскоре в 27 многоквартирных домах восстановят теплоснабжение.

— Сварочные работы на котельной на улице Циолковского завершены. Идет заполнение системы, — сообщила глава администрации Таганрога Светлана Камублова в своем telegram-канале.
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Помимо котельной, повреждения получили 14 автомобилей на соседней парковке. Их так легко восстановить вряд ли удастся. Ущерб от попытки ракетного удара продолжают оценивать. На месте работают правоохранители, которые оцепили место падения обломков в радиусе одного километра.

Транспорт и школы продолжают работать в обычном режиме. Пострадавших при утренней атаке нет.

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