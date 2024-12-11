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Posted 11 декабря, 06:05

Published 11 декабря, 06:05

Modified 11 декабря, 06:16

Updated 11 декабря, 06:16

Собаки скулили: как в Таганроге пережили страшную атаку ракетами

«Казалось, прямо над головой взрывается»: как жители Таганрога пережили атаку ракет

11 декабря 2024, 06:05
Фото: mil.ru. Собаки скулили: как в Таганроге пережили страшную атаку ракетами
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Ракетная атака на Таганрог 11 декабря
Ранним утром 11 декабря город Таганрог в Ростовской области подвергся ракетной атаке. Местные жители рассказали в соцсетях, как они это пережили.

В комментариях к постам telegram-каналов люди поделились, как у них прошло утро. Череда мощных взрывов, скулеж собак, ревущая сигнализация машин и вой сирены — все смешалось в какофонии.

— И ребенок, и я подорвались в 4 утра и больше не смогли уснуть, — пишет горожанка. — Казалось, что прямо над головой взрывается.
— Собак жалко: так скулили, бедные, — добавляет другой пользователь соцсети.

Кто-то из местных жителей пытался воспользоваться укрытием в подвале многоэтажки, но столкнулся с неприятным сюрпризом: оно оказалось закрыто.

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— Спустился вниз (многоквартирный дом). На двери подвала трафарет «Бомбоубежище». Все закрыто, висит замок, фиг туда попадешь. Где ключ? Как попасть? Все, что сделала УК «Континент», нанесла трафарет на дверь подвала для отчета, — пожаловался кто-то.
— А подвалы и должны быть закрыты. Так как наша администрация не может четко сформулировать требования к ним как к убежищам и укрытиям, — ответил ему кто-то.
— Мало того, что закрыты, еще и сирена спустя 20 минут после атаки сработала, — возмущаются горожане. — И зачем она уже нужна, когда все закончилось?

В результате ракетных ударов повреждения получили котельная, одно из предприятий в городе и 14 машин, стоявших на парковке. Район повреждения оцепила полиция, на месте работают специалисты, которые обследуют территорию.

В Таганроге все продолжает работать в штатном режиме.

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