Любовь нечаянно нагрянет: «Ландыши» появятся уже 1 января на Wink. ru

Posted 11 декабря, 12:41
Published 11 декабря, 12:41
Modified 11 декабря, 12:43
Updated 11 декабря, 12:43
В первый день нового года станут доступны две серии проекта про нежданную любовь богатой наследницы и простого парня из провинциального города, далее каждый день будет выходить по две серии. В главных ролях — восходящие звезды российского кино: Ника Здорик ранее сыграла главную роль в новых «Гардемаринах», а Сергей Городничий известен по ролям в сериалах «Цикады» и «Калимба».
Режиссер сериала — Александр Карпиловский, композитором и автором саундтрека стал Женя Трофимов, музыкальное открытие этого года, в проекте можно услышать песни в исполнении певицы и блогера, участницы шоу «Голос» Анастасии Белявской. Сегодня представлен трейлер и постер сериала «Ландыши». Такая нежная любовь».
Трейлер:
YouTube: https://youtu.be/mp8xp_TO8Ik
Яндекс Диск: https://disk.yandex.ru/d/i0YmSAJYP1A8Pg
Новые фото со съемок: https://disk.yandex.ru/d/3Q1m70J38ekBig
Все материалы: копирайт — онлайн-кинотеатр Wink.ru.
Сериал пополнит линейку Wink Originals («Слово пацана. Кровь на асфальте», «Комбинация», «Фишер», «Балет», «Библиотекарь» и другие). За производство отвечает «НМГ Студия» совместно с компанией «Всемирные русские студии». Проект создан при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).
По сюжету Катя Орлова и Леха Данилин случайно встречаются в провинциальном российском городе и женятся в один день. Он — обычный парень, а она — рафинированная «дочка миллиардера», выросшая в Лондоне и потерявшая родителей в автомобильной катастрофе. Их отношения — борьба противоположностей.
Ника Здорик, актриса:
«Моя героиня Катя, если можно так выразиться, меня „распаковала“. Она, на первый взгляд, кажется поверхностной и избалованной мажоркой, но в итоге оказывается более сложным персонажем. Помню, читала сценарий и рыдала. Тогда я переживала очень сложный период в жизни, и Катя стала неким чудом для меня. Как и музыка, которой в сериале очень много. Наш композитор Женя Трофимов — гений. Он мне рассказывал, что главную композицию сериала „Вторая весна“ написал за 30 минут».
Анастасия Белявская, певица и блогер (ее голосом поет главная героиня):
«Сериал в первую очередь о любви: к делу, которым ты горишь, к людям, которые тебя окружают, в принципе к социуму, в котором ты находишься. Да, любовь эта порой очень странная, непонятная и где-то вызывающая очень разные эмоции, но она эволюционирует, все сильнее и сильнее превращаясь во что-то реально важное. Для меня композициями, которые отражают суть сериала, стали, конечно, „Вторая весна“ Жени Трофимова и песня „Белый снег“ Олега Газманова, они обе отражают жизненные моменты, с которыми сталкивается героиня Катя в исполнении Ники Здорик».