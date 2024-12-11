Любовь нечаянно нагрянет: «Ландыши» появятся уже 1 января на Wink. ru

«Моя героиня Катя, если можно так выразиться, меня „распаковала“. Она, на первый взгляд, кажется поверхностной и избалованной мажоркой, но в итоге оказывается более сложным персонажем. Помню, читала сценарий и рыдала. Тогда я переживала очень сложный период в жизни, и Катя стала неким чудом для меня. Как и музыка, которой в сериале очень много. Наш композитор Женя Трофимов — гений. Он мне рассказывал, что главную композицию сериала „Вторая весна“ написал за 30 минут».