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Posted 11 декабря, 15:37

Published 11 декабря, 15:37

Modified 11 декабря, 15:39

Updated 11 декабря, 15:39

Минобороны России заявило об ответных мерах на ракетную атаку ATACMS

Минобороны России заявило об ответных мерах на ракетный удар ATACMS по Таганрогу

11 декабря 2024, 15:37
Фото: 1MI. Минобороны России заявило об ответных мерах на ракетную атаку ATACMS
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Ракетная атака на Таганрог 11 декабря
В Министерстве обороны заявили об ответных мерах на ракетный удар по Таганрогу. Воздушную атаку отразили около 4.30 мск 11 декабря.

По информации ведомства, ВСУ использовали шесть баллистических ракет ATACMS. Как только воздушные цели обнаружили, две из них сбили с помощью боевого расчет ЗРПК «Панцирь». Остальные четыре свели с траектории средствами РЭБ (прим. — радиоэлектронной борьбы).

Известно, что удар планировали нанести по военному аэродрому Таганрога. В результате обломки повредили два здания на технической территории предприятия и три военных машины.

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— Есть пострадавшие среди личного состава, — уточнили в Минобороны.

Как ранее заявили региональные и городские власти, одно из поврежденных зданий — котельная. После падения на нее обломков сотни людей лишились отопления и горячей воды до полудня. Кроме того, сгорели машины, припаркованные недалеко от аэродрома.

— Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты, — заявили в ведомстве.
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