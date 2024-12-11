Минобороны России заявило об ответных мерах на ракетный удар ATACMS по Таганрогу

Posted 11 декабря, 15:37
Published 11 декабря, 15:37
Modified 11 декабря, 15:39
Updated 11 декабря, 15:39
По информации ведомства, ВСУ использовали шесть баллистических ракет ATACMS. Как только воздушные цели обнаружили, две из них сбили с помощью боевого расчет ЗРПК «Панцирь». Остальные четыре свели с траектории средствами РЭБ (прим. — радиоэлектронной борьбы).
Известно, что удар планировали нанести по военному аэродрому Таганрога. В результате обломки повредили два здания на технической территории предприятия и три военных машины.
— Есть пострадавшие среди личного состава, — уточнили в Минобороны.
Как ранее заявили региональные и городские власти, одно из поврежденных зданий — котельная. После падения на нее обломков сотни людей лишились отопления и горячей воды до полудня. Кроме того, сгорели машины, припаркованные недалеко от аэродрома.
— Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты, — заявили в ведомстве.