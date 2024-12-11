Многодетные семьи из Ростовской области записали обращение к прямой линии Путина

Posted 11 декабря, 15:01
Published 11 декабря, 15:01
Modified 11 декабря, 15:03
Updated 11 декабря, 15:03
Многодетные семьи Ростовской области записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину для участия в прямой линии главы государства. Люди обратились к президенту, чтобы сообщить о своей проблеме.
Дело в том, что вот уже на протяжении 10 лет дончане пытаются добиться замены выделенных земельных участков, которые они получили от государства.
Люди сообщили, что по меньшей мере девять семей получили непригодные для жизни земельные участки. Мало того, что сама местность заболоченная, так там еще нет ни воды, ни света, ни газа — никакие коммуникации не подведены. Все местные инстанции открещиваются от проблемы.
«Все это время мы обращались в многочисленные инстанции, органы местного самоуправления, губернатору, нам присылают одни отписки, которые переводятся в нашу администрацию, где над нами уже откровенно смеются», — сообщила жительница Ростовской области в видеообращении.
Ранее стало известно, что многодетных матерей массово отправили на досрочную пенсию в Ростовской области.