Многодетные семьи из Ростовской области записали обращение к прямой линии Путина

Люди сообщили, что по меньшей мере девять семей получили непригодные для жизни земельные участки. Мало того, что сама местность заболоченная, так там еще нет ни воды, ни света, ни газа — никакие коммуникации не подведены. Все местные инстанции открещиваются от проблемы.