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Posted 11 декабря, 06:19

Published 11 декабря, 06:19

Modified 11 декабря, 07:54

Updated 11 декабря, 07:54

На видеокамеру попал мощный залп взрывов при ракетной атаке на Таганрог

На видео попал мощный залп взрывов во время ракетной атаки на Таганрог

11 декабря 2024, 06:19
Фото: видео t.me/etorostov/bazabazon. 1MI. На видеокамеру попал мощный залп взрывов при ракетной атаке на Таганрог
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Ракетная атака на Таганрог 11 декабря
Череду взрывов и вой сирен воздушной тревоги зафиксировала видеокамера в Таганроге во время ракетной атаки. ЧП случилось рано утром 11 декабря, около 04.30 мск.

На кадрах, опубликованных в telegram-канале «Это Ростов новости», звук взрыва слышно более 20 раз. Некоторые из них идут чередой залпов по 5-8 подряд. Другие раскатисто гремят одиночным грохотом.

На втором видео, которое разместил telegram-канал BAZA, слышно вой сирен. Однако звуков взрывов уже нет. Как и говорили местные жители, система оповещения очевидно сильно запоздала. По словам горожан, воздушную тревогу включили спустя 10-20 минут после ракетной атаки.

В результате ЧП повреждения получила котельная и сразу 14 автомобилей, стоявших на парковке. Из-за этого оцепили целый район.

— Уже все нормально, все на работу едут, — пишут в комментариях местные жители. — Кроме тех, у кого машины сгорели.
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