На видео попал мощный залп взрывов во время ракетной атаки на Таганрог

Posted 11 декабря, 06:19
Published 11 декабря, 06:19
Modified 11 декабря, 07:54
Updated 11 декабря, 07:54
На кадрах, опубликованных в telegram-канале «Это Ростов новости», звук взрыва слышно более 20 раз. Некоторые из них идут чередой залпов по 5-8 подряд. Другие раскатисто гремят одиночным грохотом.
На втором видео, которое разместил telegram-канал BAZA, слышно вой сирен. Однако звуков взрывов уже нет. Как и говорили местные жители, система оповещения очевидно сильно запоздала. По словам горожан, воздушную тревогу включили спустя 10-20 минут после ракетной атаки.
В результате ЧП повреждения получила котельная и сразу 14 автомобилей, стоявших на парковке. Из-за этого оцепили целый район.
— Уже все нормально, все на работу едут, — пишут в комментариях местные жители. — Кроме тех, у кого машины сгорели.