«Нам было очень страшно»: минимум 20 взрывов прогремело при атаке ракет на Таганрог

Posted 11 декабря, 06:51
Published 11 декабря, 06:51
Modified 11 декабря, 07:54
Updated 11 декабря, 07:54
Звук грохота попал на запись видеокамеры. Некоторые взрывы шли чередой залпов по 5-8 штук кряду. Другие гремели одиночно и раскатисто.
— Было очень страшно! Сразу по несколько взрывов над домом было слышно, — поделились горожане.
Как сообщала RostovGazeta, после атаки повреждения зафиксировали на промышленном объекте и у 14 машин на парковке. К счастью, обошлось без пострадавших. Полицейские оцепили район повреждения.
В результате повреждения котельной отопления лишились жители 27 многоквартирных домов. Все остальное работает в городе в штатном режиме. Подробнее о том, как атаку пережили горожане, читайте в нашем материале.