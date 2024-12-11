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Posted 11 декабря, 06:51

Published 11 декабря, 06:51

Modified 11 декабря, 07:54

Updated 11 декабря, 07:54

Минимум 20 взрывов прогремело при ракетной атаке на Таганрог

«Нам было очень страшно»: минимум 20 взрывов прогремело при атаке ракет на Таганрог

11 декабря 2024, 06:51
Фото: mil.ru. видео «ЧП Таганрог"/"Это Ростов- Новости». Минимум 20 взрывов прогремело при ракетной атаке на Таганрог

Минимум 20 взрывов прогремело при ракетной атаке на Таганрог

Сюжет
Ракетная атака на Таганрог 11 декабря
Город Таганрог в Ростовской области ранним утром 11 декабря подвергся ракетной атаке. Местные жители сообщают, что слышали не менее 20 взрывов во время ЧП.

Звук грохота попал на запись видеокамеры. Некоторые взрывы шли чередой залпов по 5-8 штук кряду. Другие гремели одиночно и раскатисто.

— Было очень страшно! Сразу по несколько взрывов над домом было слышно, — поделились горожане.
Целый район повреждения оцепили после ракетной атаки на Таганрог
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Как сообщала RostovGazeta, после атаки повреждения зафиксировали на промышленном объекте и у 14 машин на парковке. К счастью, обошлось без пострадавших. Полицейские оцепили район повреждения.

В результате повреждения котельной отопления лишились жители 27 многоквартирных домов. Все остальное работает в городе в штатном режиме. Подробнее о том, как атаку пережили горожане, читайте в нашем материале.

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