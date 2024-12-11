Насчитали не меньше 20 взрывов: что уже известно о ракетной атаке на Таганрог

Posted 11 декабря, 12:01
Published 11 декабря, 12:01
Modified 11 декабря, 12:03
Updated 11 декабря, 12:03
Первые взрывы разбудили жителей Таганрога около 04.30 мск. Сначала сработали сигнализации у машин и заскулили собаки. Затем включили сирену, которая оповестила о воздушной тревоге. Правда, никакой угрозы к тому моменту уже не было: все цели уничтожили.
Судя по записям видеокамер, прозвучало как минимум 20 взрывов. Некоторые из них шли чередой из пяти-восьми залпов. Другие гремели одиночно и раскатисто.
— И ребенок, и я подорвались в 4 утра и больше не смогли уснуть, — рассказывали в соцсетях горожане. — Сирена сработала через 20 минут, а смс-оповещение «Прячьтесь в укрытие» пришло примерно через час.
Многие люди бросились спасаться в укрытия, не дожидаясь оповещения сирены. Однако, добравшись к подвалам, они обнаружили, что те закрыты. С аналогичной ситуацией столкнулись и те, кто прибежал к бомбоубежищам, когда получил смс-оповещение с призывом прятаться там.
— Рядом со мной были три укрытия, в них попасть невозможно, — возмущается горожанка. — Выбежали на улицу, хотели спрятаться в ближайшем укрытии, а оно закрыто на замок. Ключ не нашли.
Никакой информации о том, как попасть в укрытия, нет. Только надпись рядом с подвалом и стрелочка. Кто-то из местных жителей предположил, что подвалы должны быть закрыты, так как к ним нет четких требований от администрации как к бомбоубежищам.
Одна из горожанок рассказала, как пережила ракетную атаку 11 декабря. Вместе с мужем и ребенком женщина почти час сидела в ванной комнате. Пожалуй, это лучший вариант по сравнению с тем, чтобы стоять на улице возле закрытого убежища. В ванной нет окон, поэтому переждать ЧС можно там. Эта комната считается самой безопасной в квартире.
— Стены колошматило. Вентиляционные решетки чуть не выпрыгнули, — поделилась Виктория.
Когда звуки взрывов стихли, семья вернулась в постель и пыталась уснуть. Горожанка добавила, что после атаки в доме отключили отопление и горячую воду.
Оказалось, отопления и горячей воды нет не только в доме Виктории. Без теплоснабжения остались жители 27 многоквартирных домов. По информации главы администрации Таганрога Светланы Камбуловой, обломки ракет упали на котельную по улице Циолковского. Это и привело к аварии на теплосетях.
На место тут же направили рабочих. Восстановить отопление обещали к полудню. К 11.00 мск там на котельной завершили сварочные работы и приступили к заполнению системы.
Кроме того, повреждения получили сразу 14 автомобилей, которые стояли на парковке неподалеку. А житель частного дома рассказал о следах шрапнели в заборе.
В telegram-каналах появились кадры с места ЧП. На них видно белую дымку с пеплом, которую ветер разносит по ближайшим улицам. Слышно жуткий грохот и рев сигнализации сразу нескольких машин.
На место ЧП прибыли правоохранители. Они оцепили территорию в радиусе одного километра и приступили к ее обследованию. К счастью, во время атаки ракет никто не пострадал.
В соцсетях стали распространять информацию о том, что из-за ракетной атаки отменили занятия в школах и перевели детей на дистанционное обучение. Однако власти Ростовской области опровергли это. В пресс-службе заявили, что все образовательные учреждения работают в обычном режиме.
Происшествие не отразилось и на остальных сферах города. Общественный транспорт, магазины и административные учреждения работают, как и прежде.
— Город функционирует в обычном режиме. Жизнь продолжается, несмотря ни на что, — заверила местных жителей Светлана Камублова и призвала не поддаваться панике.
По одной из версий федеральных СМИ, над Таганрогом сбили ракеты-дроны «Паляница». Дальность их полета достигает 750 километров при скорости порядка 900 километров в час, а боевая часть имеет массу в районе 30-50 килограммов.
Другие считают, что для атаки использовали американские ракеты ATACMS. Ее дальность составляет около 300 километров.
Эта информация не подтверждена официально.
По мнению депутата Госдумы Анатолия Вассермана, атака тыла — способ запугать население, чтобы оно потребовало от государства исполнить желания террористов, в данном случае — Украины.
— Террористическая организация «Украина» не может противостоять государству в открытом бою, — отмечает Анатолий Вассерман.
Эксперт добавил, что все большая часть ресурсов от НАТО тратится на удары по мирным гражданам и объектам. И чем слабее будет позиция Украины на фронте, тем более изыскательные способы она найдет для ударов по тылу.
Этим же утром силы ПВО (прим. — противовоздушной обороны) сбили беспилотник. Воздушную цель перехватили над Каменском-Шахтинским.