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Posted 11 декабря, 12:01

Published 11 декабря, 12:01

Modified 11 декабря, 12:03

Updated 11 декабря, 12:03

Таганрог 11 декабря попал под ракетную атаку. Что об этом известно?

Насчитали не меньше 20 взрывов: что уже известно о ракетной атаке на Таганрог

11 декабря 2024, 12:01
Фото: видео тг-канал bazabazon/"ЧП Таганрог». rostovgazeta.ru. Таганрог 11 декабря попал под ракетную атаку. Что об этом известно?
Сюжет
Ракетная атака на Таганрог 11 декабря
Ранним утром 11 декабря над Ростовской областью сбили ракеты. Что случилось в результате атаки и как ее пережили люди, читайте в материале RostovGazeta.

Первые взрывы разбудили жителей Таганрога около 04.30 мск. Сначала сработали сигнализации у машин и заскулили собаки. Затем включили сирену, которая оповестила о воздушной тревоге. Правда, никакой угрозы к тому моменту уже не было: все цели уничтожили.

Судя по записям видеокамер, прозвучало как минимум 20 взрывов. Некоторые из них шли чередой из пяти-восьми залпов. Другие гремели одиночно и раскатисто.

— И ребенок, и я подорвались в 4 утра и больше не смогли уснуть, — рассказывали в соцсетях горожане. — Сирена сработала через 20 минут, а смс-оповещение «Прячьтесь в укрытие» пришло примерно через час.

Закрытые бомбоубежища

Многие люди бросились спасаться в укрытия, не дожидаясь оповещения сирены. Однако, добравшись к подвалам, они обнаружили, что те закрыты. С аналогичной ситуацией столкнулись и те, кто прибежал к бомбоубежищам, когда получил смс-оповещение с призывом прятаться там.

— Рядом со мной были три укрытия, в них попасть невозможно, — возмущается горожанка. — Выбежали на улицу, хотели спрятаться в ближайшем укрытии, а оно закрыто на замок. Ключ не нашли.

Никакой информации о том, как попасть в укрытия, нет. Только надпись рядом с подвалом и стрелочка. Кто-то из местных жителей предположил, что подвалы должны быть закрыты, так как к ним нет четких требований от администрации как к бомбоубежищам.

Прятались в ванной

Одна из горожанок рассказала, как пережила ракетную атаку 11 декабря. Вместе с мужем и ребенком женщина почти час сидела в ванной комнате. Пожалуй, это лучший вариант по сравнению с тем, чтобы стоять на улице возле закрытого убежища. В ванной нет окон, поэтому переждать ЧС можно там. Эта комната считается самой безопасной в квартире.

— Стены колошматило. Вентиляционные решетки чуть не выпрыгнули, — поделилась Виктория.

Когда звуки взрывов стихли, семья вернулась в постель и пыталась уснуть. Горожанка добавила, что после атаки в доме отключили отопление и горячую воду.

Пожалуй, это лучший вариант по сравнению с тем, чтобы стоять на улице возле закрытого убежища.Пожалуй, это лучший вариант по сравнению с тем, чтобы стоять на улице возле закрытого убежища.
Пожалуй, это лучший вариант по сравнению с тем, чтобы стоять на улице возле закрытого убежища.. Фото: mchs.gov.ru. иллюстрация
Целый район повреждения оцепили после ракетной атаки на Таганрог
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Куда попала ракета

Оказалось, отопления и горячей воды нет не только в доме Виктории. Без теплоснабжения остались жители 27 многоквартирных домов. По информации главы администрации Таганрога Светланы Камбуловой, обломки ракет упали на котельную по улице Циолковского. Это и привело к аварии на теплосетях.

На место тут же направили рабочих. Восстановить отопление обещали к полудню. К 11.00 мск там на котельной завершили сварочные работы и приступили к заполнению системы.

Кроме того, повреждения получили сразу 14 автомобилей, которые стояли на парковке неподалеку. А житель частного дома рассказал о следах шрапнели в заборе.

В telegram-каналах появились кадры с места ЧП. На них видно белую дымку с пеплом, которую ветер разносит по ближайшим улицам. Слышно жуткий грохот и рев сигнализации сразу нескольких машин.

На место ЧП прибыли правоохранители. Они оцепили территорию в радиусе одного километра и приступили к ее обследованию. К счастью, во время атаки ракет никто не пострадал.

Что происходит в Таганроге

В соцсетях стали распространять информацию о том, что из-за ракетной атаки отменили занятия в школах и перевели детей на дистанционное обучение. Однако власти Ростовской области опровергли это. В пресс-службе заявили, что все образовательные учреждения работают в обычном режиме.

Происшествие не отразилось и на остальных сферах города. Общественный транспорт, магазины и административные учреждения работают, как и прежде.

— Город функционирует в обычном режиме. Жизнь продолжается, несмотря ни на что, — заверила местных жителей Светлана Камублова и призвала не поддаваться панике.
В пресс-службе заявили, что все образовательные учреждения работают в обычном режиме.В пресс-службе заявили, что все образовательные учреждения работают в обычном режиме.
В пресс-службе заявили, что все образовательные учреждения работают в обычном режиме.. Фото: ТГ канал Светланы Камубловой

Какие ракеты использовали при атаке

По одной из версий федеральных СМИ, над Таганрогом сбили ракеты-дроны «Паляница». Дальность их полета достигает 750 километров при скорости порядка 900 километров в час, а боевая часть имеет массу в районе 30-50 килограммов.

Другие считают, что для атаки использовали американские ракеты ATACMS. Ее дальность составляет около 300 километров.

Эта информация не подтверждена официально.

Почему Украина атаковала ракетами Таганрог

По мнению депутата Госдумы Анатолия Вассермана, атака тыла — способ запугать население, чтобы оно потребовало от государства исполнить желания террористов, в данном случае — Украины.

Почему Украина атаковала ракетами ТаганрогПочему Украина атаковала ракетами Таганрог
Почему Украина атаковала ракетами Таганрог. Фото: mil.ru
— Террористическая организация «Украина» не может противостоять государству в открытом бою, — отмечает Анатолий Вассерман.

Эксперт добавил, что все большая часть ресурсов от НАТО тратится на удары по мирным гражданам и объектам. И чем слабее будет позиция Украины на фронте, тем более изыскательные способы она найдет для ударов по тылу.

Этим же утром силы ПВО (прим. — противовоздушной обороны) сбили беспилотник. Воздушную цель перехватили над Каменском-Шахтинским.

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