Названы самые высокооплачиваемые рабочие специальности в Ростовской области

Posted 11 декабря, 12:40
Published 11 декабря, 12:40
Modified 11 декабря, 12:40
Updated 11 декабря, 12:40
Аналитики «Авито Работа» рассказали, что в Ростовской области самой высокооплачиваемой в 2024 году стала профессия токаря. Так, с января по ноябрь зарплаты специалистов в этой сфере выросли на 27% и сейчас составляют в среднем более 142 тысяч рублей в месяц. Кроме того, спрос среди работодателей на токарей за год вырос более, чем наполовину.
Второе место по зарплатам среди рабочих специальностей занимает каменщик. За такой же период зарплата специалистов в данной сфере выросла до 142 тысяч рублей, что на 76% больше, чем в 2023 году. А вот спрос на каменщиков вырос почти втрое.
Сварщики заняли третье место в рейтинге. Им предлагают зарплату размером около 114 тысяч рублей за месяц, что на 29% больше, чем в 2023-м. Количество вакансий для сварщиков за 2024 год выросло на 45%.
Две последние строчки в рейтинге занимают фрезеровщик и арматурщик, которым готовы платить 113 и 102 тысячи рублей в месяц.
В целом, по словам аналитиков, количество вакансий в сфере строительства растет. Это связано с развитием отрасли, реализацией крупных проектов и строительством объектов по всей стране. Чтобы привлечь квалифицированных специалистов, работодатели предлагают высокие зарплаты и различные бонусы.
В 2024 году средние зарплаты в строительстве выросли больше, чем на треть, и достигли 124 тысячи рублей в месяц. Можно сделать вывод, что эта сфера является одной из самых высокооплачиваемых в стране.