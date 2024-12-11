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Posted 11 декабря, 12:40

Published 11 декабря, 12:40

Modified 11 декабря, 12:40

Updated 11 декабря, 12:40

Стало известно, кому в Ростовской области больше всех платят

Названы самые высокооплачиваемые рабочие специальности в Ростовской области

11 декабря 2024, 12:40
Фото: rostovgazeta.ru. Стало известно, кому в Ростовской области больше всех платят

Зарплата токаря в Ростовской области превысила 140 тысяч рублей

В рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих специальностей Ростовской области 2024 года попали сразу несколько профессий из сферы строительства. Об этом сообщили аналитики одного из крупнейших сервисов объявлений.

Аналитики «Авито Работа» рассказали, что в Ростовской области самой высокооплачиваемой в 2024 году стала профессия токаря. Так, с января по ноябрь зарплаты специалистов в этой сфере выросли на 27% и сейчас составляют в среднем более 142 тысяч рублей в месяц. Кроме того, спрос среди работодателей на токарей за год вырос более, чем наполовину.

Второе место по зарплатам среди рабочих специальностей занимает каменщик. За такой же период зарплата специалистов в данной сфере выросла до 142 тысяч рублей, что на 76% больше, чем в 2023 году. А вот спрос на каменщиков вырос почти втрое.

Сварщики заняли третье место в рейтинге. Им предлагают зарплату размером около 114 тысяч рублей за месяц, что на 29% больше, чем в 2023-м. Количество вакансий для сварщиков за 2024 год выросло на 45%.

Две последние строчки в рейтинге занимают фрезеровщик и арматурщик, которым готовы платить 113 и 102 тысячи рублей в месяц.

Фрезеровщику готовы платить 113 тысяч рублей в месяцФрезеровщику готовы платить 113 тысяч рублей в месяц
Фрезеровщику готовы платить 113 тысяч рублей в месяц. Фото: Pxhere

В целом, по словам аналитиков, количество вакансий в сфере строительства растет. Это связано с развитием отрасли, реализацией крупных проектов и строительством объектов по всей стране. Чтобы привлечь квалифицированных специалистов, работодатели предлагают высокие зарплаты и различные бонусы.

В 2024 году средние зарплаты в строительстве выросли больше, чем на треть, и достигли 124 тысячи рублей в месяц. Можно сделать вывод, что эта сфера является одной из самых высокооплачиваемых в стране.

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