Названы самые высокооплачиваемые рабочие специальности в Ростовской области

Аналитики «Авито Работа» рассказали, что в Ростовской области самой высокооплачиваемой в 2024 году стала профессия токаря. Так, с января по ноябрь зарплаты специалистов в этой сфере выросли на 27% и сейчас составляют в среднем более 142 тысяч рублей в месяц. Кроме того, спрос среди работодателей на токарей за год вырос более, чем наполовину.