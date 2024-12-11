Ностальгия по цене машины: почем в Ростовской области продают елочные игрушки из СССР

Posted 11 декабря, 04:30
Published 11 декабря, 04:30
Modified 11 декабря, 04:30
Updated 11 декабря, 04:30
Житель Ростова, проживающий в Пролетарском районе, продает коллекцию стеклянных елочных игрушек за полтора миллиона рублей. Судя по фотографии, которую разместил пользователь, набор состоит из не менее двух десятков игрушек разных форм, цветов и размеров.
«Все целые, без сколов и царапин», — пишет ростовчанин.
На фото можно разглядеть в основном шары разных цветов, но встречаются игрушки в форме огурца, шишек, хлопушек. Присутствуют также стеклянные зайчата и утята.
Житель Новочеркасска также решил заработать на ценителях вещей из советского прошлого. Он продает коллекцию, в которой каждый из экземпляров оценил в один миллион рублей.
В его коллекции есть дом деда Мороза, девочка, шишки, Кот в сапогах, божья коровка на листике и фонарики.
Небольшой елочный шарик и бусы продавец выставил за 50 тысяч рублей.
При этом состояние игрушек нельзя назвать идеальным — судя по фото, на них есть сколы и царапины.
Еще один набор стеклянных елочных игрушек продает жительница из Аксайского района. Вся коллекция обойдется покупателю в 800 тысяч рублей.
«Елочные игрушки СССР, легенда, из стекла», — пишет владелица.
В ее коллекции можно найти часы, шишки, фонарики и филина.
В Таганроге можно купить «огромную», по словам пользователя, коллекцию новогодних советских игрушек за 200 тысяч рублей.
«Все в идеальном состоянии. Коллекция продается целиком. Цена 200000 рублей. По запросу скину ссылку на фото полной коллекции», — пишет таганрожец.
Набор этого жителя региона и правда поражает разнообразием. Среди игрушек можно найти и довольно редкие, например, шары с изображением Айболита, фигурки сказочных персонажей на прищепках и даже набор из трех одинаковых Дедов Морозов
За 150 тысяч рублей предлагает свою коллекцию новогодних игрушки жительница Таганрога. В объявлении не сказано, эта цена распространяется на всю коллекцию или только на одну игрушку.
Набор таганроженки довольно тривиальный, но в нем нашлась интересная фигурка Мурзилки — знаменитого символа одноименного детского журнала в СССР. Кроме того, есть в коллекции персонаж Чиполино и золотистый ежик.