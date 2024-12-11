Ностальгия по цене машины: почем в Ростовской области продают елочные игрушки из СССР

Житель Ростовской области продает набор елочных игрушек из СССРР за 1,5 млн

В Ростовской области есть более тысячи объявлений о продаже елочных игрушек времен СССР. Некоторые экземпляры продавцы оценивают в сотни рублей, но есть и те, за которые просят больше миллиона. Почем на сервисах объявлений продают ностальгию по советскому прошлому, выяснила RostovGazeta.

Самый дорогой набор Житель Ростова, проживающий в Пролетарском районе, продает коллекцию стеклянных елочных игрушек за полтора миллиона рублей. Судя по фотографии, которую разместил пользователь, набор состоит из не менее двух десятков игрушек разных форм, цветов и размеров. «Все целые, без сколов и царапин», — пишет ростовчанин. На фото можно разглядеть в основном шары разных цветов, но встречаются игрушки в форме огурца, шишек, хлопушек. Присутствуют также стеклянные зайчата и утята. Набор елочных игрушек за 1 500 000 руб. . Фото: Авито Игрушка на миллион Житель Новочеркасска также решил заработать на ценителях вещей из советского прошлого. Он продает коллекцию, в которой каждый из экземпляров оценил в один миллион рублей. В его коллекции есть дом деда Мороза, девочка, шишки, Кот в сапогах, божья коровка на листике и фонарики. Небольшой елочный шарик и бусы продавец выставил за 50 тысяч рублей. При этом состояние игрушек нельзя назвать идеальным — судя по фото, на них есть сколы и царапины. Более низкую цену новогодних советским игрушкам поставил жителя Новочеркасска — один миллион рублей. . Фото: Авито Легенда из стекла Еще один набор стеклянных елочных игрушек продает жительница из Аксайского района. Вся коллекция обойдется покупателю в 800 тысяч рублей. «Елочные игрушки СССР, легенда, из стекла», — пишет владелица. В ее коллекции можно найти часы, шишки, фонарики и филина. «Елочные игрушки ссср, легенда, из стекла», — пишет жительница Ростовской области. . Фото: Авито Огромная коллекция В Таганроге можно купить «огромную», по словам пользователя, коллекцию новогодних советских игрушек за 200 тысяч рублей. «Все в идеальном состоянии. Коллекция продается целиком. Цена 200000 рублей. По запросу скину ссылку на фото полной коллекции», — пишет таганрожец. Набор этого жителя региона и правда поражает разнообразием. Среди игрушек можно найти и довольно редкие, например, шары с изображением Айболита, фигурки сказочных персонажей на прищепках и даже набор из трех одинаковых Дедов Морозов Огромная коллекция за 200 тысяч рублей . Фото: Авито Выгодная цена За 150 тысяч рублей предлагает свою коллекцию новогодних игрушки жительница Таганрога. В объявлении не сказано, эта цена распространяется на всю коллекцию или только на одну игрушку. Набор таганроженки довольно тривиальный, но в нем нашлась интересная фигурка Мурзилки — знаменитого символа одноименного детского журнала в СССР. Кроме того, есть в коллекции персонаж Чиполино и золотистый ежик. елочные атрибуты обойдутся покупателю в 150 тысяч рублей . Фото: Авито Власти Ростова показали, как будут украшать город к Новому году Узнать подробнее Ранее стало известно, как выглядят самые дорогие коты Ростовской области. Читайте также: Власти Ростова показали, как будут украшать город к Новому году Жители Ростова отказываются от покупки новогодних украшений из-за высоких цен Поезд Деда Мороза не приедет в Ростов-на-Дону