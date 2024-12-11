rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 04:30

Published 11 декабря, 04:30

Modified 11 декабря, 04:30

Updated 11 декабря, 04:30

Дед Мороз на миллион: за сколько жители Ростовской области продают елочные игрушки

Ностальгия по цене машины: почем в Ростовской области продают елочные игрушки из СССР

11 декабря 2024, 04:30
Фото: Изображение Midjourney. Дед Мороз на миллион: за сколько жители Ростовской области продают елочные игрушки

Житель Ростовской области продает набор елочных игрушек из СССРР за 1,5 млн

В Ростовской области есть более тысячи объявлений о продаже елочных игрушек времен СССР. Некоторые экземпляры продавцы оценивают в сотни рублей, но есть и те, за которые просят больше миллиона. Почем на сервисах объявлений продают ностальгию по советскому прошлому, выяснила RostovGazeta.

Самый дорогой набор

Житель Ростова, проживающий в Пролетарском районе, продает коллекцию стеклянных елочных игрушек за полтора миллиона рублей. Судя по фотографии, которую разместил пользователь, набор состоит из не менее двух десятков игрушек разных форм, цветов и размеров.

«Все целые, без сколов и царапин», — пишет ростовчанин.

На фото можно разглядеть в основном шары разных цветов, но встречаются игрушки в форме огурца, шишек, хлопушек. Присутствуют также стеклянные зайчата и утята.

Набор елочных игрушек за 1 500 000 руб.Набор елочных игрушек за 1 500 000 руб.
Набор елочных игрушек за 1 500 000 руб.. Фото: Авито

Игрушка на миллион

Житель Новочеркасска также решил заработать на ценителях вещей из советского прошлого. Он продает коллекцию, в которой каждый из экземпляров оценил в один миллион рублей.

В его коллекции есть дом деда Мороза, девочка, шишки, Кот в сапогах, божья коровка на листике и фонарики.

Небольшой елочный шарик и бусы продавец выставил за 50 тысяч рублей.

При этом состояние игрушек нельзя назвать идеальным — судя по фото, на них есть сколы и царапины.

Более низкую цену новогодних советским игрушкам поставил жителя Новочеркасска — один миллион рублей. Более низкую цену новогодних советским игрушкам поставил жителя Новочеркасска — один миллион рублей.
Более низкую цену новогодних советским игрушкам поставил жителя Новочеркасска — один миллион рублей. Более низкую цену новогодних советским игрушкам поставил жителя Новочеркасска — один миллион рублей.
Более низкую цену новогодних советским игрушкам поставил жителя Новочеркасска — один миллион рублей. Более низкую цену новогодних советским игрушкам поставил жителя Новочеркасска — один миллион рублей.
Более низкую цену новогодних советским игрушкам поставил жителя Новочеркасска — один миллион рублей. Более низкую цену новогодних советским игрушкам поставил жителя Новочеркасска — один миллион рублей.
Более низкую цену новогодних советским игрушкам поставил жителя Новочеркасска — один миллион рублей.Более низкую цену новогодних советским игрушкам поставил жителя Новочеркасска — один миллион рублей.
Более низкую цену новогодних советским игрушкам поставил жителя Новочеркасска — один миллион рублей. . Фото: Авито

Легенда из стекла

Еще один набор стеклянных елочных игрушек продает жительница из Аксайского района. Вся коллекция обойдется покупателю в 800 тысяч рублей.

«Елочные игрушки СССР, легенда, из стекла», — пишет владелица.

В ее коллекции можно найти часы, шишки, фонарики и филина.

«Елочные игрушки ссср, легенда, из стекла», — пишет жительница Ростовской области.«Елочные игрушки ссср, легенда, из стекла», — пишет жительница Ростовской области.
«Елочные игрушки ссср, легенда, из стекла», — пишет жительница Ростовской области.«Елочные игрушки ссср, легенда, из стекла», — пишет жительница Ростовской области.
«Елочные игрушки ссср, легенда, из стекла», — пишет жительница Ростовской области.«Елочные игрушки ссср, легенда, из стекла», — пишет жительница Ростовской области.
«Елочные игрушки ссср, легенда, из стекла», — пишет жительница Ростовской области.. Фото: Авито

Огромная коллекция

В Таганроге можно купить «огромную», по словам пользователя, коллекцию новогодних советских игрушек за 200 тысяч рублей.

«Все в идеальном состоянии. Коллекция продается целиком. Цена 200000 рублей. По запросу скину ссылку на фото полной коллекции», — пишет таганрожец.

Набор этого жителя региона и правда поражает разнообразием. Среди игрушек можно найти и довольно редкие, например, шары с изображением Айболита, фигурки сказочных персонажей на прищепках и даже набор из трех одинаковых Дедов Морозов

Огромная коллекция за 200 тысяч рублейОгромная коллекция за 200 тысяч рублей
Огромная коллекция за 200 тысяч рублейОгромная коллекция за 200 тысяч рублей
Огромная коллекция за 200 тысяч рублейОгромная коллекция за 200 тысяч рублей
Огромная коллекция за 200 тысяч рублейОгромная коллекция за 200 тысяч рублей
Огромная коллекция за 200 тысяч рублей. Фото: Авито

Выгодная цена

За 150 тысяч рублей предлагает свою коллекцию новогодних игрушки жительница Таганрога. В объявлении не сказано, эта цена распространяется на всю коллекцию или только на одну игрушку.

Набор таганроженки довольно тривиальный, но в нем нашлась интересная фигурка Мурзилки — знаменитого символа одноименного детского журнала в СССР. Кроме того, есть в коллекции персонаж Чиполино и золотистый ежик.

елочные атрибуты обойдутся покупателю в 150 тысяч рублейелочные атрибуты обойдутся покупателю в 150 тысяч рублей
елочные атрибуты обойдутся покупателю в 150 тысяч рублейелочные атрибуты обойдутся покупателю в 150 тысяч рублей
елочные атрибуты обойдутся покупателю в 150 тысяч рублейелочные атрибуты обойдутся покупателю в 150 тысяч рублей
елочные атрибуты обойдутся покупателю в 150 тысяч рублей. Фото: Авито
Власти Ростова показали, как будут украшать город к Новому году
Узнать подробнее

Ранее стало известно, как выглядят самые дорогие коты Ростовской области.

Читайте также:
Власти Ростова показали, как будут украшать город к Новому годуЖители Ростова отказываются от покупки новогодних украшений из-за высоких ценПоезд Деда Мороза не приедет в Ростов-на-Дону
#Светлана Саранча#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Новый год#Последние новости Ростова на сегодня#Игрушка#СССР
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика