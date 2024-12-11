Обугленный металл: появились кадры машин, сгоревших из-за ракетной атаки в Таганроге

Такая картина предстала перед автомобилистами, которые оставили свой транспорт на парковке рядом с котельной по улице Циолковского — над ней сбили ракету. Само предприятие тоже получило повреждение. Из-за этого три десятка многоквартирных домов до полудня оставались без отопления и горячей воды.