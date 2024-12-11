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Posted 11 декабря, 12:47

Published 11 декабря, 12:47

Modified 11 декабря, 12:49

Updated 11 декабря, 12:49

Жители Таганрога показали машины, сгоревшие после ракетной атаки

Обугленный металл: появились кадры машин, сгоревших из-за ракетной атаки в Таганроге

11 декабря 2024, 12:47
Фото: 25.mchs.gov.ru/иллюстрация. видео тг «Че по Ростову». Жители Таганрога показали машины, сгоревшие после ракетной атаки

Жители Таганрога показали машины, сгоревшие после ракетной атаки

Сюжет
Ракетная атака на Таганрог 11 декабря
Появились кадры с парковки Таганрога, где сгорели машины. ЧП случилось в результате ракетной атаки ранним утром 11 декабря.

Видео с места происшествия опубликовано в telegram-канале «Че по Ростову». Можно увидеть несколько обугленных авто, от которых осталась лишь конструкция и диски с прилипшей резиной вместо колес.

Еще несколько машин остались без стекол. Боковые окна разбиты со всех сторон.

— Тем, чьи авто стояли рядом, повезло чуть больше — у них выбило стекла, а сверху все в грязи, — поделились автовладельцы.
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Такая картина предстала перед автомобилистами, которые оставили свой транспорт на парковке рядом с котельной по улице Циолковского — над ней сбили ракету. Само предприятие тоже получило повреждение. Из-за этого три десятка многоквартирных домов до полудня оставались без отопления и горячей воды.

На этом ущерб от ракетной атаки не заканчивается. В одном из частных дворов забор изрешетило шрапнелью.

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