Обугленный металл: появились кадры машин, сгоревших из-за ракетной атаки в Таганроге

Posted 11 декабря, 12:47
Published 11 декабря, 12:47
Modified 11 декабря, 12:49
Updated 11 декабря, 12:49
Видео с места происшествия опубликовано в telegram-канале «Че по Ростову». Можно увидеть несколько обугленных авто, от которых осталась лишь конструкция и диски с прилипшей резиной вместо колес.
Еще несколько машин остались без стекол. Боковые окна разбиты со всех сторон.
— Тем, чьи авто стояли рядом, повезло чуть больше — у них выбило стекла, а сверху все в грязи, — поделились автовладельцы.
Такая картина предстала перед автомобилистами, которые оставили свой транспорт на парковке рядом с котельной по улице Циолковского — над ней сбили ракету. Само предприятие тоже получило повреждение. Из-за этого три десятка многоквартирных домов до полудня оставались без отопления и горячей воды.
На этом ущерб от ракетной атаки не заканчивается. В одном из частных дворов забор изрешетило шрапнелью.