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Posted 11 декабря, 18:00

Published 11 декабря, 18:00

Modified 11 декабря, 18:02

Updated 11 декабря, 18:02

Пенсионерка с Альцгеймером сожгла свой дом в Каменске-Шахтинском и погибла

Пенсионерка с Альцгеймером сожгла свой дом в Ростовской области и погибла

11 декабря 2024, 18:00
Фото: Изображение Midjourney. Пенсионерка с Альцгеймером сожгла свой дом в Каменске-Шахтинском и погибла
Пожар унес жизнь пожилой женщины, страдавшей от болезни Альцгеймера. Она устроила пожар в собственном доме, информирует МЧС региона.

Инцидент произошел 11 декабря в Каменске-Шахтинском. Пожилая женщина с болезнью Альцгеймера жила в деревянном частном доме. Неизвестно как, но пенсионерка устроила там пожар. Огонь моментально охватил строение и полностью уничтожил его.

На место происшествия выехали восемь пожарных и две единицы спецтехники, однако старушке помочь не удалось. Она надышалась дымом и почти сразу погибла.

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Добавим, что дом не был оборудован пожарными извещателями.

Ранее три человека погибли в полыхающем в Ростове-на-Дону бывшем общежитии на Вятской, 41. Подробнее о случившемся в материале RostovGazeta.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростовская область#Пожар#Каменск-Шахтинский#Смерть#Пенсионер#Крупный пожар#МЧС России#Происшествия
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