Пенсионерка с Альцгеймером сожгла свой дом в Ростовской области и погибла

Posted 11 декабря, 18:00
Published 11 декабря, 18:00
Modified 11 декабря, 18:02
Updated 11 декабря, 18:02
Инцидент произошел 11 декабря в Каменске-Шахтинском. Пожилая женщина с болезнью Альцгеймера жила в деревянном частном доме. Неизвестно как, но пенсионерка устроила там пожар. Огонь моментально охватил строение и полностью уничтожил его.
На место происшествия выехали восемь пожарных и две единицы спецтехники, однако старушке помочь не удалось. Она надышалась дымом и почти сразу погибла.
Добавим, что дом не был оборудован пожарными извещателями.
Ранее три человека погибли в полыхающем в Ростове-на-Дону бывшем общежитии на Вятской, 41. Подробнее о случившемся в материале RostovGazeta.