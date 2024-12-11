Пенсионерку увезли на скорой после того, как ее сбили инкассаторы в Ростове

Сообщается, что пострадавшая переходила дорогу по перекрестку в районе Шаумяна, 55. Водитель автомобиля при повороте налево сбил женщину. В результате ДТП пострадавшая получила травмы, ее забрала скорая помощь. В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента и проводят проверку.