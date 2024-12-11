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Posted 11 декабря, 08:31

Published 11 декабря, 08:31

Modified 11 декабря, 08:33

Updated 11 декабря, 08:33

В центре Ростова на переходе сбили 76-летнюю женщину

Пенсионерку увезли на скорой после того, как ее сбили инкассаторы в Ростове

11 декабря 2024, 08:31
Фото: 1MI. В центре Ростова на переходе сбили 76-летнюю женщину
Инцидент произошел 10 декабря 2024 года в 17.35 мск в центре Ростова-на-Дону. 54-летний водитель автомобиля марки BAW Fenix сбил женщину, сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Сообщается, что пострадавшая переходила дорогу по перекрестку в районе Шаумяна, 55. Водитель автомобиля при повороте налево сбил женщину. В результате ДТП пострадавшая получила травмы, ее забрала скорая помощь. В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента и проводят проверку.

Госавтоинспекция также напомнила, что пешеходы являются самой уязвимой группой на дороге, и призывает водителей быть внимательными на переходах.

Ранее в социальных сетях появилось видео этого ДТП, на нем отчетливо видно инкассаторскую машину, которая и сбила пенсионерку.

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Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Ранее в Новочеркасске произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Один из них проехал на красный свет.

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