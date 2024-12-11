Пенсионерку увезли на скорой после того, как ее сбили инкассаторы в Ростове

Posted 11 декабря, 08:31
Published 11 декабря, 08:31
Modified 11 декабря, 08:33
Updated 11 декабря, 08:33
Сообщается, что пострадавшая переходила дорогу по перекрестку в районе Шаумяна, 55. Водитель автомобиля при повороте налево сбил женщину. В результате ДТП пострадавшая получила травмы, ее забрала скорая помощь. В данный момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства инцидента и проводят проверку.
Госавтоинспекция также напомнила, что пешеходы являются самой уязвимой группой на дороге, и призывает водителей быть внимательными на переходах.
Ранее в социальных сетях появилось видео этого ДТП, на нем отчетливо видно инкассаторскую машину, которая и сбила пенсионерку.
Ранее в Новочеркасске произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Один из них проехал на красный свет.