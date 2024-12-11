Почти Сайлент Хилл: жители Таганрога показали кадры города после ракетной атаки

Posted 11 декабря, 09:03
Published 11 декабря, 09:03
Modified 11 декабря, 09:05
Updated 11 декабря, 09:05
Пустынные тихие улицы, густой туман и редкие огоньки новогодних украшений. Так выглядел Таганрог ранним утром, сразу после того, как сбили ракеты. Если добавить к увиденному вой сирен воздушной тревоги, которые звучали спустя 20 минут после атаки, город напомнит Сайлент Хилл.
От попытки ракетного удара не осталось практически и следа. Жители города разошлись на учебу и работу, отвели детей в садик, а все учреждения и общественный транспорт функционируют как обычно.
Единственное, что напоминает об упавших обломках, это отсутствие тепла в 27 многоквартирных домах, полтора десятка поврежденных машин и испорченный забор. Теплоснабжение обещают восстановить до полудня.