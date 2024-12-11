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Posted 11 декабря, 09:03

Published 11 декабря, 09:03

Modified 11 декабря, 09:05

Updated 11 декабря, 09:05

Почти Сайлент Хилл: Появились кадры Таганрога после ракетной атаки

Почти Сайлент Хилл: жители Таганрога показали кадры города после ракетной атаки

11 декабря 2024, 09:03
Фото: Alexxx1979/cc by sa 4.0/flickr.com. видео t.me/taganrog_chp61. Почти Сайлент Хилл: Появились кадры Таганрога после ракетной атаки

Жители Таганрога показали кадры города после ракетной атаки

В соцсетях появились фотографии Таганрога после ракетной атаки. RostovGazeta узнала, как выглядит приморский город 11 декабря.

Пустынные тихие улицы, густой туман и редкие огоньки новогодних украшений. Так выглядел Таганрог ранним утром, сразу после того, как сбили ракеты. Если добавить к увиденному вой сирен воздушной тревоги, которые звучали спустя 20 минут после атаки, город напомнит Сайлент Хилл.

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От попытки ракетного удара не осталось практически и следа. Жители города разошлись на учебу и работу, отвели детей в садик, а все учреждения и общественный транспорт функционируют как обычно.

Единственное, что напоминает об упавших обломках, это отсутствие тепла в 27 многоквартирных домах, полтора десятка поврежденных машин и испорченный забор. Теплоснабжение обещают восстановить до полудня.

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