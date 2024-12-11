После ракетной атаки на Таганрог в Ростове-на-Дону проверят систему оповещения

Posted 11 декабря, 15:07
Published 11 декабря, 15:07
Modified 11 декабря, 15:10
Updated 11 декабря, 15:10
Напомним, что 11 декабря в Таганроге произошла воздушная ракетная атака. В городе прозвучало по меньшей мере 20 взрывов, а обломки ракет упали на котельную и оставили без горячего водоснабжения и отопления 27 многоэтажных домов. После страшного налета в Ростове-на-Дону решили проверить работоспособность систем оповещения.
С 12 декабря до конца 2024 года УГОЧС Ростова-на-Дону будут заниматься обслуживанием сирен и проверять их работу. Для этого системы оповещения будут включать, но всего лишь на 30 секунд.
Добавим, что при работе сирен ростовчанам рекомендуется не поддаваться панике и помнить о том, что это плановая проверка оборудования.
Ранее глава Таганрога Камбулова опровергла фейк о массовом поиске доноров крови после ракетной атаки.