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Posted 11 декабря, 15:07

Published 11 декабря, 15:07

Modified 11 декабря, 15:10

Updated 11 декабря, 15:10

После ракетной атаки на Таганрог в Ростове-на-Дону проверят систему оповещения

После ракетной атаки на Таганрог в Ростове-на-Дону проверят систему оповещения

11 декабря 2024, 15:07
Фото: rostovgazeta.ru. После ракетной атаки на Таганрог в Ростове-на-Дону проверят систему оповещения
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Ракетная атака на Таганрог 11 декабря
До конца года в Ростове-на-Дону будут проходить работы по техническому обслуживанию систем экстренного оповещения населения, информирует УГОЧС города.

Напомним, что 11 декабря в Таганроге произошла воздушная ракетная атака. В городе прозвучало по меньшей мере 20 взрывов, а обломки ракет упали на котельную и оставили без горячего водоснабжения и отопления 27 многоэтажных домов. После страшного налета в Ростове-на-Дону решили проверить работоспособность систем оповещения.

С 12 декабря до конца 2024 года УГОЧС Ростова-на-Дону будут заниматься обслуживанием сирен и проверять их работу. Для этого системы оповещения будут включать, но всего лишь на 30 секунд.

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Добавим, что при работе сирен ростовчанам рекомендуется не поддаваться панике и помнить о том, что это плановая проверка оборудования.

Ранее глава Таганрога Камбулова опровергла фейк о массовом поиске доноров крови после ракетной атаки.

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