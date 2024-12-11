«В заборе следы от шрапнели»: Появились кадры ракетной атаки на мирно спящий Таганрог

Позднее глава города Светлана Камбулова проинформировала, что район города, который подвергся атаке, был оцеплен. Также была повреждена котельная на улице Циолковского, из-за чего 27 многоквартирных домов остались без отопления. Тепло обещают вернуть в квартиры к 12.00 мск.