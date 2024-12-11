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Posted 11 декабря, 05:37

Published 11 декабря, 05:37

Modified 11 декабря, 06:45

Updated 11 декабря, 06:45

Появились кадры ракетной атаки на мирно спящий Таганрог

«В заборе следы от шрапнели»: Появились кадры ракетной атаки на мирно спящий Таганрог

11 декабря 2024, 05:37
Фото: Минобороны РФ. Появились кадры ракетной атаки на мирно спящий Таганрог

Появились кадры ракетной атаки на мирно спящий Таганрог

Сюжет
Ракетная атака на Таганрог 11 декабря
В Сети расходятся кадры ракетной атаки, которую предпринял противник в ночь на 11 декабря, ударив по Таганрогу ракетами.

Напомним, в ночь на 11 декабря Таганрог подвергся ракетной атаке. По словам местных жителей, они слышали не меньше 12 залпов системы ПВО.

Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, противник атаковал спящий город ракетами. В результате повреждения получило промышленное предприятие, не уточняя, какое именно, на парковке сгорели 14 автомобилей.

Позднее глава города Светлана Камбулова проинформировала, что район города, который подвергся атаке, был оцеплен. Также была повреждена котельная на улице Циолковского, из-за чего 27 многоквартирных домов остались без отопления. Тепло обещают вернуть в квартиры к 12.00 мск.

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Видео: видео — Readovka. Появились кадры ракетной атаки на мирно спящий Таганрог

Камбулова призвала жителей к спокойствию и добавила, что доверять можно только официальной информации.

Между тем, телеграм-каналы публикуют кадры ночной атаки. На одном из таких видео заметны вспышки в небе, вероятно от работы системы ПВО.

Автор видео утверждает, что обломки ракет упали на соседний с его домом участок, и даже в заборе он якобы заметил дырки от шрапнели.

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