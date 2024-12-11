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Posted 11 декабря, 08:01

Published 11 декабря, 08:01

Modified 11 декабря, 08:03

Updated 11 декабря, 08:03

Появились кадры с места падения ракеты на котельную в Таганроге

Появились кадры с места падения ракеты на котельную в Таганроге

11 декабря 2024, 08:01
Фото: 65.mchs.gov.ru. видео t.me/taganrog_chp61. Появились кадры с места падения ракеты на котельную в Таганроге
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Ракетная атака на Таганрог 11 декабря
Обломки одной из ракет повредили котельную на улице Циолковского в Таганроге. Момент ЧП утром 11 декабря попал на видеокамеру.

На кадрах видно, что перед камерой образовалась дымка вперемешку с пеплом. Ветер быстро разносит ее по близлежащим улицам. После череды взрывов раздался вой сигнализации на автомобилях.

— Бахало совсем близко. Казалось, вот-вот на дом упадет, — пишут горожане в соцсетях.
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Как сообщала RostovGazeta, в результате ракетной атаки без тепла остались 27 многоквартирных домов. На месте уже ведут ремонтные работы. Восстановить теплоснабжение обещают к полудню.

Также врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что повреждения получило промышленное предприятие на территории города, а на парковке сгорели по меньшей мере 14 автомобилей. Но о каком именно предприятии идет речь, неизвестно.

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