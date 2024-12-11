Появились кадры с места падения ракеты на котельную в Таганроге

Posted 11 декабря, 08:01
Published 11 декабря, 08:01
Modified 11 декабря, 08:03
Updated 11 декабря, 08:03
На кадрах видно, что перед камерой образовалась дымка вперемешку с пеплом. Ветер быстро разносит ее по близлежащим улицам. После череды взрывов раздался вой сигнализации на автомобилях.
— Бахало совсем близко. Казалось, вот-вот на дом упадет, — пишут горожане в соцсетях.
Как сообщала RostovGazeta, в результате ракетной атаки без тепла остались 27 многоквартирных домов. На месте уже ведут ремонтные работы. Восстановить теплоснабжение обещают к полудню.
Также врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил, что повреждения получило промышленное предприятие на территории города, а на парковке сгорели по меньшей мере 14 автомобилей. Но о каком именно предприятии идет речь, неизвестно.