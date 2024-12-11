Реку Дон и Таганрогский залив скует льдом из-за вторжения арктического воздуха

Из-за циклона в регионе будет идти дождь, мокрый снег, переходящий в снегопад. В ночь на 13 декабря и утром возможны гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, 14 декабря прогнозируется метель, на дорогах гололедица. Температура воздуха упадет до -13 градусов по ночам и до -7 градусов днем, а ветер усилится до 20 метров в секунду.