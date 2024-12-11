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Posted 11 декабря, 17:48

Published 11 декабря, 17:48

Modified 11 декабря, 19:21

Updated 11 декабря, 19:21

Река Дон и Таганрогский залив скует льдом из-за вторжения арктического воздуха

Реку Дон и Таганрогский залив скует льдом из-за вторжения арктического воздуха

11 декабря 2024, 17:48
Фото: Шедеврум. Река Дон и Таганрогский залив скует льдом из-за вторжения арктического воздуха
В ближайшие дни из-за резкого вторжения холодного арктического воздуха в Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ростова-на-Дону.

Метеорологи сообщают об ухудшении погодных условий из-за резкого вторжения холодного арктического воздуха в Ростовской области с 13 по 16 декабря.

Из-за циклона в регионе будет идти дождь, мокрый снег, переходящий в снегопад. В ночь на 13 декабря и утром возможны гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, 14 декабря прогнозируется метель, на дорогах гололедица. Температура воздуха упадет до -13 градусов по ночам и до -7 градусов днем, а ветер усилится до 20 метров в секунду.

Ослабеет он только к воскресенью — 15 декабря, до 11 метров в секунду.

Также сообщается, что с 14 по 16 декабря на реках и водоемах области, а также в вершине Таганрогского залива ожидается образование первичных форм льда.

Если в электросети происходят скачки напряжения, необходимо выключить все приборы.Если в электросети происходят скачки напряжения, необходимо выключить все приборы.
Если в электросети происходят скачки напряжения, необходимо выключить все приборы.. Фото: 1MI

Ранее сообщалось, что дождливая погода сохранится в Ростове-на-Дону до конца недели.

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Ранее выяснилось, какие еще неприятные погодные условия принесет с собой арктический ветер.

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