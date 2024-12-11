Реку Дон и Таганрогский залив скует льдом из-за вторжения арктического воздуха

Posted 11 декабря, 17:48
Published 11 декабря, 17:48
Modified 11 декабря, 19:21
Updated 11 декабря, 19:21
Метеорологи сообщают об ухудшении погодных условий из-за резкого вторжения холодного арктического воздуха в Ростовской области с 13 по 16 декабря.
Из-за циклона в регионе будет идти дождь, мокрый снег, переходящий в снегопад. В ночь на 13 декабря и утром возможны гололедно-изморозевые явления, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, 14 декабря прогнозируется метель, на дорогах гололедица. Температура воздуха упадет до -13 градусов по ночам и до -7 градусов днем, а ветер усилится до 20 метров в секунду.
Ослабеет он только к воскресенью — 15 декабря, до 11 метров в секунду.
Также сообщается, что с 14 по 16 декабря на реках и водоемах области, а также в вершине Таганрогского залива ожидается образование первичных форм льда.