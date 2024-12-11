Риелтор Барсуков ожидает аномальный рост цен на вторичку в 2025 году

Собеседник издания отметил, что в его компании почти все квартиры, выставленные по нормальным рыночным ценам, находятся под авансами, и спрос на вторичном рынке вырос. В январе на рынке останутся те квартиры, которые продаются по завышенной цене, так как остальные будут проданы. Поэтому новые продавцы выставят квартиру уже по завышенным ценам, и мало кто учтет, что цены завышены. Это приведет к тому что средняя цена окажется выше, чем должна быть и появится аномалия. Спроси и предложение при этом снизятся.