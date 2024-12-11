Риелтор Барсуков ожидает аномальный рост цен на вторичку в 2025 году

Posted 11 декабря, 14:54
Published 11 декабря, 14:54
Modified 11 декабря, 14:56
Updated 11 декабря, 14:56
Агентство «Ридус» пообщалось с членом Российской гильдии риелторов Константином Барсуковым. Он рассказал изданию, что в начале следующего года россиян может ждать аномальный рост цен на вторичное жилье в Москве. Эксперт отметил, что стоимость квартир в объявлениях вырастет на 2-5%, но цена реальной сделки останется прежней.
Собеседник издания отметил, что в его компании почти все квартиры, выставленные по нормальным рыночным ценам, находятся под авансами, и спрос на вторичном рынке вырос. В январе на рынке останутся те квартиры, которые продаются по завышенной цене, так как остальные будут проданы. Поэтому новые продавцы выставят квартиру уже по завышенным ценам, и мало кто учтет, что цены завышены. Это приведет к тому что средняя цена окажется выше, чем должна быть и появится аномалия. Спроси и предложение при этом снизятся.
Риелтор связал увеличение спроса на вторичном рынке с особенностями психологии. Он пояснил, что многие люди стремятся завершить все дела до конца года. Также многие с конца 2022 года ожидали снижение цен на квартиры, однако его не произошло. Помимо этого, активно распространяются слухи о заморозке банковских вкладов. Это приводит к тому, что на рынке появляется большое количество квартир, чтобы приобрести что-то взамен. Это также разгонит спрос даже на первичном рынке, так как люди будут продавать квартиры и покупать жилье в новостройке.
По словам Барсукова, будет очень важно, как покупатели поведут себя при таком росте цен. Если они начнут их активно покупать, то стоимость жилья вырастет. Он порекомендовал подождать до марта, когда ситуация успокоится. Если же рынок не покажет снижения, то высокие цены станут обычным явлением.