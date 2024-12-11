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Posted 11 декабря, 10:30

Published 11 декабря, 10:30

Modified 11 декабря, 11:55

Updated 11 декабря, 11:55

Ракеты-дроны «Паляница» могли использовать при атаке на Таганрог

СМИ: Ракеты-дроны «Паляница» могли использовать при атаке на Таганрог

11 декабря 2024, 10:30
Фото: mil.ru. Ракеты-дроны «Паляница» могли использовать при атаке на Таганрог
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Ракетная атака на Таганрог 11 декабря
Появилась новая версия о том, какие ракеты использовали при атаке на Ростовскую область 11 декабря. По информации Life со ссылкой на telegram-канал SHOT, это могли быть ракеты-дроны «Паляница».

Это оружие может пролететь порядка 750 километров со скоростью 900 километров в час. Боевая часть ракеты имеет массу около 30-50 килограммов.

Ранее стало известно, что для атаки могли использовать ракеты ATACMS.

Эти данные официально не были подтверждены.

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Как сообщала RostovGazeta, Таганрог пытались атаковать ракетами около 4 утра 11 декабря. Военные уничтожили все воздушные цели, но обломки упали на котельную и повредили больше 10 машин, а также забор частного двора. В результате ЧП сотни горожан лишились отопления и горячей воды. Ремонтные работы на котельной завершили до полудня.

Кроме того, врио губернатора региона Брий Слюсарь сообщил о повреждении одного из промышленных объектов в черте города. Но что это за предприятие, не уточняется.

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