СМИ: Ракеты-дроны «Паляница» могли использовать при атаке на Таганрог

Как сообщала RostovGazeta, Таганрог пытались атаковать ракетами около 4 утра 11 декабря. Военные уничтожили все воздушные цели, но обломки упали на котельную и повредили больше 10 машин, а также забор частного двора. В результате ЧП сотни горожан лишились отопления и горячей воды. Ремонтные работы на котельной завершили до полудня.