СМИ: Ракеты-дроны «Паляница» могли использовать при атаке на Таганрог

Posted 11 декабря, 10:30
Published 11 декабря, 10:30
Modified 11 декабря, 11:55
Updated 11 декабря, 11:55
Это оружие может пролететь порядка 750 километров со скоростью 900 километров в час. Боевая часть ракеты имеет массу около 30-50 килограммов.
Ранее стало известно, что для атаки могли использовать ракеты ATACMS.
Эти данные официально не были подтверждены.
Как сообщала RostovGazeta, Таганрог пытались атаковать ракетами около 4 утра 11 декабря. Военные уничтожили все воздушные цели, но обломки упали на котельную и повредили больше 10 машин, а также забор частного двора. В результате ЧП сотни горожан лишились отопления и горячей воды. Ремонтные работы на котельной завершили до полудня.
Кроме того, врио губернатора региона Брий Слюсарь сообщил о повреждении одного из промышленных объектов в черте города. Но что это за предприятие, не уточняется.