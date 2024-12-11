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Posted 11 декабря, 14:51

Published 11 декабря, 14:51

Modified 11 декабря, 14:53

Updated 11 декабря, 14:53

Снегуров: Оценку по поведению, о которой вспомнил Путин, можно вернуть в школы

11 декабря 2024, 14:51
Педагог предложил альтернативную систему оценивания поведения и добавил, что данному формату нужен будет тестовый период.

Александр Снегуров, заслуженный учитель России, прокомментировал для «Ридуса» возможность возвращения оценки по поведению в школах, о которой недавно вспоминал президент РФ Владимир Путин.

Собеседник издания считает, что поведение детей необходимо оценивать в том или ином виде. Он пояснил, что учителям сегодня приходится тратить часть урока на установление дисциплины. Однако, по мнению педагога, классическая пятибалльная система для данной задачи не подойдет. Снегуров пояснил, что в пять баллов уже не влезает оценка знаний, поэтому поведение ей тоже оценивать нельзя.

Заслуженный учитель России предложил альтернативные варианты оценки. Например, этом может быть небольшая экспресс-характеристика школьника. Можно также вести более сложную шкалу, где от 1 до 10 — безобразное поведение, от 10 до 20 — уже лучше и так далее.

Педагог отметил, что оценка за поведения может быть включена в итоговую аттестацию за 9 или 11 классы. Однако, Снегуров не считает, что её необходимо сразу внедрить во всех российских школах. По его словам, данной системе нужно пройти тестовый период длинною в несколько лет.

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