Снегуров: Оценку по поведению, о которой вспомнил Путин, можно вернуть в школы

Собеседник издания считает, что поведение детей необходимо оценивать в том или ином виде. Он пояснил, что учителям сегодня приходится тратить часть урока на установление дисциплины. Однако, по мнению педагога, классическая пятибалльная система для данной задачи не подойдет. Снегуров пояснил, что в пять баллов уже не влезает оценка знаний, поэтому поведение ей тоже оценивать нельзя.