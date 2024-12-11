Сотрудник цирка Демидовых признал свою вину в смерти гимнаста в Ростове

Posted 11 декабря, 16:23
Published 11 декабря, 16:23
Modified 11 декабря, 16:25
Updated 11 декабря, 16:25
Напомним, что 14 июля в Ростове-на-Дону проходило выступление цирка Демидовых. Одним из артистов был гимнаст, который передвигался на велосипеде без руля по тросу, расположенному на высоте почти пяти метров. Посередине выступления мужчина потерял равновесие и упал на асфальтовое покрытие. Артист скончался в больнице.
Обвиняемым стал специалист по контролю за соблюдением техники безопасности в передвижном цирке. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ. В ходе расследования фигурант признал свою вину.
Добавим, что доказательственная база с утвержденным обвинительным заключением направлена в суд. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.
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