Сотрудник цирка Демидовых признал свою вину в смерти гимнаста в Ростове

Напомним, что 14 июля в Ростове-на-Дону проходило выступление цирка Демидовых. Одним из артистов был гимнаст, который передвигался на велосипеде без руля по тросу, расположенному на высоте почти пяти метров. Посередине выступления мужчина потерял равновесие и упал на асфальтовое покрытие. Артист скончался в больнице.