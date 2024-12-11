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Posted 11 декабря, 16:23

Published 11 декабря, 16:23

Modified 11 декабря, 16:25

Updated 11 декабря, 16:25

Сотрудник цирка Демидовых признал свою вину в смерти гимнаста в Ростове

Сотрудник цирка Демидовых признал свою вину в смерти гимнаста в Ростове

11 декабря 2024, 16:23
Фото: Следком Ростовской области. Сотрудник цирка Демидовых признал свою вину в смерти гимнаста в Ростове
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Гибель артиста во время представления в Цирке Демидовых в Ростове. Что известно о трагедии?
Следователи завершили расследование уголовного дела о смертельном падении циркового артиста во время выступления в Ростове-на-Дону. Об этом рассказала пресс-служба регионального ведомства.

Напомним, что 14 июля в Ростове-на-Дону проходило выступление цирка Демидовых. Одним из артистов был гимнаст, который передвигался на велосипеде без руля по тросу, расположенному на высоте почти пяти метров. Посередине выступления мужчина потерял равновесие и упал на асфальтовое покрытие. Артист скончался в больнице.

Обвиняемым стал специалист по контролю за соблюдением техники безопасности в передвижном цирке. На него завели уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ. В ходе расследования фигурант признал свою вину.

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Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.
Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.. Фото: Следком Ростовской области

Добавим, что доказательственная база с утвержденным обвинительным заключением направлена в суд. Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.

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