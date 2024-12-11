Совкомбанк вступил в Национальный ESG Альянс

«Совкомбанк не просто один из системно значимых банков. Он выступает в авангарде повестки устойчивого развития в России. Банк активно развивает инструменты ответственного финансирования и инвестирования. Мы рады приветствовать Совкомбанк в рядах компаний-лидеров ESG-повестки и надеемся, что площадка Альянса поможет компании в достижении её собственных целей в области социальных инвестиций и устойчивого развития».