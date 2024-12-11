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Posted 11 декабря, 15:43

Published 11 декабря, 15:43

Modified 11 декабря, 15:45

Updated 11 декабря, 15:45

Стало известно, что было целью ракетной атаки на Таганрог

Стало известно, что являлось целью американских ракет ATACMS в Таганроге

11 декабря 2024, 15:43
Фото: Википедия. https://sill-www.army.mil
. Стало известно, что было целью ракетной атаки на Таганрог

Целью атаки ракетами ATACMS был военный аэродром в Таганроге

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Ракетная атака на Таганрог 11 декабря
Стало известно, куда пытались попасть ВСУ ракетами, которые уничтожили над Ростовской областью. По информации Минобороны России, дальнобойное оружие запустили в военный объект.

В ведомстве уточнили, что сопредельное государство направило сразу шесть баллистических ракет производства США ATACMS. Разрешение на удары вглубь России американскими баллистическими ракетами ATACMS президент США Джон Байден дал 17 ноября.

ВСУ целились прямо в военный аэродром, однако серьезных повреждений нанести не смогли. С помощью боевого расчета ЗРПК «Панцирь» над приморским городом сбили две ракеты. Еще четыре отклонили от курса средствами радиоэлектронной борьбы.

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В результате ракетной атаки обломки повредили котельную, лишив сотен горожан горячей воды и отопления на восемь часов. Также повреждения получили автомобили на парковке возле аэродрома и военная техника.

По информации Минобороны, есть пострадавшие в числе личного состава.

— Есть пострадавшие среди личного состава, — уточнили в Минобороны. — Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты.
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