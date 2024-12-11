Стало известно, что являлось целью американских ракет ATACMS в Таганроге

Posted 11 декабря, 15:43
Published 11 декабря, 15:43
Modified 11 декабря, 15:45
Updated 11 декабря, 15:45
В ведомстве уточнили, что сопредельное государство направило сразу шесть баллистических ракет производства США ATACMS. Разрешение на удары вглубь России американскими баллистическими ракетами ATACMS президент США Джон Байден дал 17 ноября.
ВСУ целились прямо в военный аэродром, однако серьезных повреждений нанести не смогли. С помощью боевого расчета ЗРПК «Панцирь» над приморским городом сбили две ракеты. Еще четыре отклонили от курса средствами радиоэлектронной борьбы.
В результате ракетной атаки обломки повредили котельную, лишив сотен горожан горячей воды и отопления на восемь часов. Также повреждения получили автомобили на парковке возле аэродрома и военная техника.
По информации Минобороны, есть пострадавшие в числе личного состава.
— Есть пострадавшие среди личного состава, — уточнили в Минобороны. — Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты.