Стало известно, что являлось целью американских ракет ATACMS в Таганроге

ВСУ целились прямо в военный аэродром, однако серьезных повреждений нанести не смогли. С помощью боевого расчета ЗРПК «Панцирь» над приморским городом сбили две ракеты. Еще четыре отклонили от курса средствами радиоэлектронной борьбы.