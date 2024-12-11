Стало известно, какими ракетами могли атаковать Таганрог утром 11 декабря

Напомним, что врио губернатора Юрий Слюсарь в 05.49 мск проинформировал об атаке на приморский город. Он сообщил, что в результате было повреждено одно из промышленных предприятий на территории города, кроме того, сгорели 14 автомобилей, находившихся на парковке.