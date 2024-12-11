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Posted 11 декабря, 11:52

Published 11 декабря, 11:52

Modified 11 декабря, 11:54

Updated 11 декабря, 11:54

СМИ: Ракетами ATACMS могли атаковать Таганрог утром 11 декабря

Стало известно, какими ракетами могли атаковать Таганрог утром 11 декабря

11 декабря 2024, 11:52
Фото: mil.ru. СМИ: Ракетами ATACMS могли атаковать Таганрог утром 11 декабря

СМИ: Ракетами ATACMS могли атаковать Таганрог утром 11 декабря

Сюжет
Ракетная атака на Таганрог 11 декабря
Появилась информация о том, что ночью Таганрог могли атаковать американскими баллистическими ракетами ATACMS. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеграмм-канал Baza.

Сообщается, что атака на Ростовскую область началась примерно в 04:20 мск.

Напомним, что врио губернатора Юрий Слюсарь в 05.49 мск проинформировал об атаке на приморский город. Он сообщил, что в результате было повреждено одно из промышленных предприятий на территории города, кроме того, сгорели 14 автомобилей, находившихся на парковке.

Глава города Светлана Камбулова добавила, что обломками одной из ракет повреждена котельная и около трех десятков многоквартирных домов оказались без теплоснабжения. Однако уже к обеду котельную починили.

По информации одних СМИ, город был атакован ракетами-дронами «Паляница», разработанными на Украине.

По другим данным, в сторону Таганрога было выпущено несколько американских баллистических ракет ATACMS.

При этом ни та, ни другая информация не подтверждена официально.

Камбулова сделала заявление о работах на котельной после атаки ракет в Таганроге
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Сейчас все службы Таганрога функционируют в обычном режиме. Более подробная информация и кадры ночной атаки доступны в сюжете RostovGazeta.

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