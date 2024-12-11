Стало известно, какими ракетами могли атаковать Таганрог утром 11 декабря

Posted 11 декабря, 11:52
Published 11 декабря, 11:52
Modified 11 декабря, 11:54
Updated 11 декабря, 11:54
Сообщается, что атака на Ростовскую область началась примерно в 04:20 мск.
Напомним, что врио губернатора Юрий Слюсарь в 05.49 мск проинформировал об атаке на приморский город. Он сообщил, что в результате было повреждено одно из промышленных предприятий на территории города, кроме того, сгорели 14 автомобилей, находившихся на парковке.
Глава города Светлана Камбулова добавила, что обломками одной из ракет повреждена котельная и около трех десятков многоквартирных домов оказались без теплоснабжения. Однако уже к обеду котельную починили.
По информации одних СМИ, город был атакован ракетами-дронами «Паляница», разработанными на Украине.
По другим данным, в сторону Таганрога было выпущено несколько американских баллистических ракет ATACMS.
При этом ни та, ни другая информация не подтверждена официально.
Сейчас все службы Таганрога функционируют в обычном режиме. Более подробная информация и кадры ночной атаки доступны в сюжете RostovGazeta.