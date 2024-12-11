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Posted 11 декабря, 05:49

Published 11 декабря, 05:49

Modified 11 декабря, 07:55

Updated 11 декабря, 07:55

Остались без тепла: после ракетного удара повреждена котельная в Таганроге

Стало известно о новых последствиях после ракетного удара по Таганрогу

11 декабря 2024, 05:49
Фото: 1MI. Остались без тепла: после ракетного удара повреждена котельная в Таганроге

После ракетного удара повреждена котельная в Таганроге

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Ракетная атака на Таганрог 11 декабря
Сотни, а то и тысячи жителей Таганрога остались без отопления ночью 11 декабря. После ракетной атаки повреждения получила котельная на улице Циолковского, от которой зависит теплоснабжение в трех десятках многоквартирных домов.

О ЧП ранним утром рассказала глава администрации приморского города Светлана Камбулова. По ее словам, отопления нет в 27 многоквартирных домах. Специалисты уже восстанавливают поврежденную котельную. Завершить работы полностью планируют к полудню.

— Город функционирует в обычном режиме. Жизнь продолжается, несмотря ни на что. Вместе мы обязательно со всем справимся! — Заверила местных жителей Светлана Камублова и призвала не поддаваться панике.
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Напомним, в результате ракетной атаки повреждения получила не только котельная, но и 14 машин на парковке. В радиусе одного километра оцепили территорию и приступили к ее обследованию. Пострадавших среди людей, к счастью, нет.

— Жизнь продолжается. Но работа школ города сегодня в обычном режиме как-то вызывает сомнение. Дети получат багаж знаний, проснувшись в 4 утра и не заснув более, — отметили в комментариях подписчики главы.
— Где оповещение? Где сирена? — возмутились другие. — Все только для галочки.
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