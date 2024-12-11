Стало известно о новых последствиях после ракетного удара по Таганрогу

Posted 11 декабря, 05:49
Published 11 декабря, 05:49
Modified 11 декабря, 07:55
Updated 11 декабря, 07:55
О ЧП ранним утром рассказала глава администрации приморского города Светлана Камбулова. По ее словам, отопления нет в 27 многоквартирных домах. Специалисты уже восстанавливают поврежденную котельную. Завершить работы полностью планируют к полудню.
— Город функционирует в обычном режиме. Жизнь продолжается, несмотря ни на что. Вместе мы обязательно со всем справимся! — Заверила местных жителей Светлана Камублова и призвала не поддаваться панике.
Напомним, в результате ракетной атаки повреждения получила не только котельная, но и 14 машин на парковке. В радиусе одного километра оцепили территорию и приступили к ее обследованию. Пострадавших среди людей, к счастью, нет.
— Жизнь продолжается. Но работа школ города сегодня в обычном режиме как-то вызывает сомнение. Дети получат багаж знаний, проснувшись в 4 утра и не заснув более, — отметили в комментариях подписчики главы.
— Где оповещение? Где сирена? — возмутились другие. — Все только для галочки.