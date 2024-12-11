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Posted 11 декабря, 16:34

Published 11 декабря, 16:34

Modified 11 декабря, 16:36

Updated 11 декабря, 16:36

Стало известно о разрушениях на военном аэродроме Таганрога после ракетной атаки

Стало известно о повреждении зданий военного аэродрома Таганрога после ракетной атаки

11 декабря 2024, 16:34
Фото: 1MI. Стало известно о разрушениях на военном аэродроме Таганрога после ракетной атаки

После ракетной атаки на военный аэродром в Таганроге повреждены два здания

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Ракетная атака на Таганрог 11 декабря
Целью баллистических ракет ATACMS, сбитых над Таганрогом, был военный аэродром. К каким разрушениям привели обломки сбитого оружия, рассказали в Минобороны РФ.

Приморский город попал под ракетную атаку ранним утром 11 декабря. По словам местных жителей, раздалось не меньше 20 взрывов. Однако в конечном итоге сбили две ракеты и еще четыре отклонили от курса. Для уничтожения западного оружия применили боевой расчет ЗРПК «Панцирь».

Обломки упали в районе военного аэродрома. Они выбили стекла в двух зданиях, размещенных на территории этого объекта, повредили несколько спецмашин и больше 10 автомобилей на парковке, расположенной неподалеку.

Появились кадры с места падения ракеты на котельную в Таганроге
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Как сообщали региональные и городские власти, одним из зданий, поврежденных обломками, стала котельная на улице Циолковского. Из-за этого на полдня люди остались без горячей воды и отопления.

Кроме того, есть пострадавшие из числа личного состава. Более точной информации о количестве получивших ранения и об их состоянии пока нет.

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