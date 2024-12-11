Стало известно о повреждении зданий военного аэродрома Таганрога после ракетной атаки

Приморский город попал под ракетную атаку ранним утром 11 декабря. По словам местных жителей, раздалось не меньше 20 взрывов. Однако в конечном итоге сбили две ракеты и еще четыре отклонили от курса. Для уничтожения западного оружия применили боевой расчет ЗРПК «Панцирь».