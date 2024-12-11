Стало известно о повреждении зданий военного аэродрома Таганрога после ракетной атаки

Posted 11 декабря, 16:34
Published 11 декабря, 16:34
Modified 11 декабря, 16:36
Updated 11 декабря, 16:36
Приморский город попал под ракетную атаку ранним утром 11 декабря. По словам местных жителей, раздалось не меньше 20 взрывов. Однако в конечном итоге сбили две ракеты и еще четыре отклонили от курса. Для уничтожения западного оружия применили боевой расчет ЗРПК «Панцирь».
Обломки упали в районе военного аэродрома. Они выбили стекла в двух зданиях, размещенных на территории этого объекта, повредили несколько спецмашин и больше 10 автомобилей на парковке, расположенной неподалеку.
Как сообщали региональные и городские власти, одним из зданий, поврежденных обломками, стала котельная на улице Циолковского. Из-за этого на полдня люди остались без горячей воды и отопления.
Кроме того, есть пострадавшие из числа личного состава. Более точной информации о количестве получивших ранения и об их состоянии пока нет.