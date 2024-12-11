Стало известно, во сколько дончанам обойдется новогодний стол в этом году

Posted 11 декабря, 18:31
Published 11 декабря, 18:31
Modified 11 декабря, 18:33
Updated 11 декабря, 18:33
По расчетам системы ЕМИСС, чтобы приготовить жаркое из курицы и картошки придется потратить 471 рубль. Это на 17 рублей дешевле по сравнению с 2023 годом. Овощная и фруктовая нарезка выйдут в среднем на 436 и 995 рублей соответственно. Ценники увеличились на 12%. На мясную и сырную тарелку нужно заложить примерно 1,1 тысячи рублей, что на 8,5% больше их стоимости в прошлом году.
Миска «Оливье» (на четырех человек) обойдется жителю Ростовской области в 533 рубля, а чаша «Сельди под шубой» — в 261 рубль. Если вам придется покупать соленья, то будьте готовы выделить еще 210 рублей. А вот торт можно купить в среднем за 628 рублей, что на 12% больше предыдущей цены.
Никакой новогодний стол не обходится без бутербродов. Так, 12 кусков закуски с красной икрой в среднем выйдут на 2,3 тысячи рублей (годом ранее 1,7 тысячи рублей). Столько же бутербродов со шпротами можно сделать в среднем за 258 рублей против прошлогодних 234 рублей.
Также на праздновании Нового года можно часто встретить горячительные напитки. На бутылку шампанского придется потратить в среднем 385 рублей (ранее 349 рублей), на вино — 458 рублей (в прошлом году 410 рублей), а на коньяк — 733 рубля (683 рубля в 2023 году). Сок и минеральная вода выросли в цене на 11% — до 130 и 76 рублей соответственно.
Добавим, что на такую продуктовую корзину нужно потратить в среднем 9,1 тысячи рублей, хотя в 2023 году она бы обошлась примерно в восемь тысяч рублей.
Ранее стало известно, что цена мяса превысила 600 рублей за килограмм в Ростовской области.