Стало известно, во сколько дончанам обойдется новогодний стол в этом году

По расчетам системы ЕМИСС, чтобы приготовить жаркое из курицы и картошки придется потратить 471 рубль. Это на 17 рублей дешевле по сравнению с 2023 годом. Овощная и фруктовая нарезка выйдут в среднем на 436 и 995 рублей соответственно. Ценники увеличились на 12%. На мясную и сырную тарелку нужно заложить примерно 1,1 тысячи рублей, что на 8,5% больше их стоимости в прошлом году.