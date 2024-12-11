rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 18:31

Published 11 декабря, 18:31

Modified 11 декабря, 18:33

Updated 11 декабря, 18:33

Стало известно, во сколько дончанам обойдется новогодний стол в этом году

Стало известно, во сколько дончанам обойдется новогодний стол в этом году

11 декабря 2024, 18:31
Фото: Изображение Midjourney. Стало известно, во сколько дончанам обойдется новогодний стол в этом году

Новогодний стол подорожал за год на 13,5% в Ростовской области

Самые популярные продукты для новогоднего стола подорожали в этому году на 13,5%. В России, в том числе и в Ростовской области, они в среднем обойдутся в 9,1 тысячи рублей, пишет РИА «Новости».

По расчетам системы ЕМИСС, чтобы приготовить жаркое из курицы и картошки придется потратить 471 рубль. Это на 17 рублей дешевле по сравнению с 2023 годом. Овощная и фруктовая нарезка выйдут в среднем на 436 и 995 рублей соответственно. Ценники увеличились на 12%. На мясную и сырную тарелку нужно заложить примерно 1,1 тысячи рублей, что на 8,5% больше их стоимости в прошлом году.

Миска «Оливье» (на четырех человек) обойдется жителю Ростовской области в 533 рубля, а чаша «Сельди под шубой» — в 261 рубль. Если вам придется покупать соленья, то будьте готовы выделить еще 210 рублей. А вот торт можно купить в среднем за 628 рублей, что на 12% больше предыдущей цены.

В Ростове стоимость красной икры впервые приблизилась к 11 тысячам рублей
Узнать подробнее

Никакой новогодний стол не обходится без бутербродов. Так, 12 кусков закуски с красной икрой в среднем выйдут на 2,3 тысячи рублей (годом ранее 1,7 тысячи рублей). Столько же бутербродов со шпротами можно сделать в среднем за 258 рублей против прошлогодних 234 рублей.

Также на праздновании Нового года можно часто встретить горячительные напитки. На бутылку шампанского придется потратить в среднем 385 рублей (ранее 349 рублей), на вино — 458 рублей (в прошлом году 410 рублей), а на коньяк — 733 рубля (683 рубля в 2023 году). Сок и минеральная вода выросли в цене на 11% — до 130 и 76 рублей соответственно.

Добавим, что на такую продуктовую корзину нужно потратить в среднем 9,1 тысячи рублей, хотя в 2023 году она бы обошлась примерно в восемь тысяч рублей.

Ранее стало известно, что цена мяса превысила 600 рублей за килограмм в Ростовской области.

Читайте также:
У работающих в Ростове торговых сетей обнаружили наценки на хлеб в 100 процентовСтало известно, сколько денег оставляют ростовчане в супермаркетах за разРостовстат обнародовал лучшие цены на мясо в Ростовской области
#Валерия Кострова#Общество#Россия#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#Новый год#Продукты#Последние новости Ростова на сегодня#Стоимость продуктов#Потребительские цены#Новогодние праздники#Новогодний стол
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика