rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 08:23

Published 11 декабря, 08:23

Modified 11 декабря, 08:28

Updated 11 декабря, 08:28

«Стены колошматило»: Таганроженка рассказала о том, как пережила ночную атаку БПЛА

«Стены колошматило»: таганроженка сообщила, как пряталась в ванной при ракетной атаке

11 декабря 2024, 08:23
Фото: rostovgazeta.ru. «Стены колошматило»: Таганроженка рассказала о том, как пережила ночную атаку БПЛА

Жительница Таганрога рассказала, как пряталась в ванной во время ракетной атаки

Сюжет
Ракетная атака на Таганрог 11 декабря
Жительница Таганрога рассказала РИА «Новости» о том, как пережила ракетную атаку в ночь на 11 декабря. Когда женщина с семьей услышали звуки взрывов, они решили укрыться в ванной комнате.

Виктория рассказала, что она проживает в многоквартирном доме на западе Таганрога вместе с мужем и ребенком. По ее словам, в течение ночи раздались около двадцати взрывов, стены их квартиры сильно дрожали.

«Стены, да, колошматило. Вентиляционные решетки чуть не выпрыгнули», — сообщает таганроженка.

В ванной они провели около часа. Когда звуки ракетной атаки стихли, Виктория с семьей попытались уснуть.

Очевидица также сообщает, что в их доме отключили отопление и горячую воду, их так и не восстановили. В настоящее время территория вокруг котельной, которая обеспечивает дом теплом, оцеплена.

«В заборе следы от шрапнели»: Появились кадры ракетной атаки на мирно спящий Таганрог
Узнать подробнее

Напомним, что после атаки беспилотников повреждения зафиксировали на промышленном объекте и у более десятка машин на парковке. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате повреждения котельной тепла лишились жители почти трех десятков многоэтажек. Все остальное в Таганроге работает в штатном режиме. Кадры ночной атаки можно найти в сюжете.

Читайте также:
Власти опровергли перевод школ в Таганроге на дистанционку после ракетной атакиВсе закрыто: жители Таганрога не смогли спрятаться от ракет в бомбоубежищах«В заборе следы от шрапнели»: Появились кадры ракетной атаки на мирно спящий Таганрог
#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Квартира#Таганрог#Отопление#Взрывы#Горячая вода#Укрытие#БПЛА#Семья#Пострадавшие#Повреждения#Ночь#Ракетная атака#Жительница#Многоэтажки#Ракетная атака на Таганрог 11 декабря
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика