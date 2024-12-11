«Стены колошматило»: таганроженка сообщила, как пряталась в ванной при ракетной атаке

Posted 11 декабря, 08:23
Published 11 декабря, 08:23
Modified 11 декабря, 08:28
Updated 11 декабря, 08:28
Виктория рассказала, что она проживает в многоквартирном доме на западе Таганрога вместе с мужем и ребенком. По ее словам, в течение ночи раздались около двадцати взрывов, стены их квартиры сильно дрожали.
«Стены, да, колошматило. Вентиляционные решетки чуть не выпрыгнули», — сообщает таганроженка.
В ванной они провели около часа. Когда звуки ракетной атаки стихли, Виктория с семьей попытались уснуть.
Очевидица также сообщает, что в их доме отключили отопление и горячую воду, их так и не восстановили. В настоящее время территория вокруг котельной, которая обеспечивает дом теплом, оцеплена.
Напомним, что после атаки беспилотников повреждения зафиксировали на промышленном объекте и у более десятка машин на парковке. К счастью, обошлось без пострадавших.
В результате повреждения котельной тепла лишились жители почти трех десятков многоэтажек. Все остальное в Таганроге работает в штатном режиме. Кадры ночной атаки можно найти в сюжете.