Такой футбол им не нужен: власти Ростовской области избавляются от акций ФК «Ростов»

Основной клуб донской столицы, который уже много лет держится в десятке сильнейших в России, — ФК «Ростов». Игроки выступают в Российской премьер-лиге, но высоких результатов уже давно не показывают. Последние несколько сезонов ФК держится в середине таблице, не претендуя на тройку первых мест. В сезоне-2024/25 ситуация едва не ухудшилась: первые шесть матчей превратились в сплошную серию без побед. До конца 2024 года спортсменам все-таки удалось прервать «черную полосу» и набрать немного очков. Сейчас клуб занимает седьмую строчку в таблице РПЛ.