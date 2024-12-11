Такой футбол им не нужен: власти Ростовской области избавляются от акций ФК «Ростов»

Posted 11 декабря, 11:08
Published 11 декабря, 11:08
Modified 11 декабря, 11:44
Updated 11 декабря, 11:44
В регионе насчитывается несколько клубов, которые в разные годы выступали в профессиональных футбольных лигах. RostovGazeta выяснила, какую роль играло правительство Ростовской области в бюджете местных футбольных клубов и чего лишатся спортсмены.
ФК «Чайка» из села Песчанокопского до 2021 года играла ПФЛ, но после скандала из-за «договорняка» вылетела в низшую лигу. Арбитр Максим Матюнин был пожизненно отстранен из-за этого после матча в начале финала Кубка России между «Чайкой» и «Армавиром». Результат этой игры аннулировали, а «Чайке» засчитали техническое поражение. Еще три арбитра были пожизненно отстранены из-за игры «Чайки» с «Дружбой» в ПФЛ. В 2024 году она вернулась в первый дивизион ФНЛ.
Клуб существует с 2008 года, его основал местный бизнесмен из Песчанокопского Андрей Чайка. Совладельцами выступают его родственники — Ольга и Светлана Чайки.
Второй крупный клуб, боровшийся за звание сильнейших во Второй лиге, — СКА «Ростов». Последние годы ФК показывал слабую игру и едва удерживался в турнирной таблице ФНЛ-2. Накануне сезона-2024/25 владелец ФК Василий Вакуленко, известный всем как рэпер Баста, заявил о переходе в Медиалигу, которая не считается профессиональной.
Баста владеет СКА «Ростов» с осени 2019 года. Тогда он погасил все долги клуба и вложил в него 10 миллионов рублей. Однако из-за пандемии и судебных разборок деньги вскоре закончились. Платить спортсменам было нечем. Дошло до того, что футболисты угрожали не выйти на следующий матч, пока Вакуленко не пообещал перечислить деньги в определенный срок.
Основной клуб донской столицы, который уже много лет держится в десятке сильнейших в России, — ФК «Ростов». Игроки выступают в Российской премьер-лиге, но высоких результатов уже давно не показывают. Последние несколько сезонов ФК держится в середине таблице, не претендуя на тройку первых мест. В сезоне-2024/25 ситуация едва не ухудшилась: первые шесть матчей превратились в сплошную серию без побед. До конца 2024 года спортсменам все-таки удалось прервать «черную полосу» и набрать немного очков. Сейчас клуб занимает седьмую строчку в таблице РПЛ.
В уставном капитале ФК «Ростов» участвовали ООО «РОСТРЫБА» из Волгодонска (с 2016 года) и ООО ООО «ФОРВАРД +», которым владела компания ООО» Группа Агроком» миллиардера Ивана Саввиди. С 2004 года у него была четверть акций футбольного клуба (25%). В 2005 году все 100% компании перешли ООО РСМ из Калмыкии, которую учредила организация «Легионер», принадлежащая Андрею Антипову. Последний известен как учредитель глава различных компаний, в том числе — клуба болельщиков ФК «Ростсельмаш». Существовал он с 1999 по 2013 годы. Однако ООО РСМ уже не существует.
До 2018 года компания почти полностью принадлежала правительству Ростовской области (94% акций). И в те времена региональные власти более активно материально поддерживали донской клуб. Затем часть акций ФК перешла «Ростов Спорт Менеджменту». Организация получила 43,2% акций (104 тысячи штук за 22 миллиона рублей).
Прежний губернатор Ростовской области Василий Голубев объяснил продажу тем, что передача в частные руки акций поможет более крепко встать на ноги донскому футболу:
— Я очень надеюсь, что государственно-частное партнерство поможет решить ряд проблем «Ростова». Тогда команда и дальше сможет нас радовать, — отметил Голубев.
Учредителем компании-собственника является Вадим Рыбаков, параллельно возглавляющий «Южный Капитал», которым владеет президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц. Таким образом клуб наполовину стал подконтролен одному человеку — своему генеральному директору.
«Желто-синие» не раз попадали в скандалы из-за задержек с выплатой зарплат и возвращением долгов. На клуб трижды подавали в суд, требуя признать банкротом: в 2016 «Агрофест-Дон» хотел взыскать задолженность в размере 44 млн рублей, в 2018 с аналогичными исками обращался бизнесмен Базанов Сергей Евгеньевич. Сумма, которую ему задолжал ФК, не уточняется в документах на сайте арбитражного суда. Однако производство дела прекратили — клуб все-таки выплатил обещанное.
Примечательно, что как раз в том же 2016 году выявили нарушение во время проверки, которое касалось оплаты труда.
Во времена пандемии дела у «желто-синих» тоже выглядели неважно. Из года в год к отчетному периоду вместо прибыли появлялись огромные числа со знаком «минус». В 2021, например, убыток составил 1,3 миллиона рублей, в 2022-м клуб вышел в «плюс» (48 миллионов рублей), а 2023 год снова стал убыточным: -19,3 миллиона рублей.
С течением времени сократились и инвестиции. По данным системы Spark, если в 2021 году поток денег в клуб достигал 28,7 миллиона рублей, то в 2022 не доходил и до 3,5 миллиона. А в 2023-м — остановился на отметке в 2,5 миллиона рублей. Неудивительно, что в 2023 году на погашение кредитов и займов ушло больше всего денег (около миллиарда рублей). По текущим операциям убыток ФК составлял -564 миллиарда рублей.
Кредиторская задолженность при этом тоже продолжает расти. В 2023 году она достигла 1,8 миллиона рублей, хотя в 2021-м была еще 1,3 миллиона.
Индекс финансового риска, по оценкам экспертов, у ФК «Ростов» выше 70. Организация находится в опасной, «красной» зоне.
Смена главы Ростовской области (с 4 ноября 2024 года врио губернатора региона назначен Юрий Слюсарь), по мнению главного тренера Валерия Карпина, никак не скажется на деятельности клуба. По его словам, область не участвовала в трансферах.
— Деньги как не давали на них, так и не будут давать, — рассказал Карпин в ходе одной из послематчевых пресс-конференций.
Поэтому наставник «желто-синих» не смог дать однозначный ответ, повлияет ли вообще смена губернатора на дела в футболе.
В 2018 региональный министр спорта Самвел Аракелян заявил о 525 миллионах рублей, которые направят ФК «Ростов». Материальную поддержку также получили клубы «Чайка» и ФК СКА «Ростов», которые тогда играли в первой лиге. Правда, последним направили куда меньше денег: 15 и 17 миллионов соответственно.
По итогам сезона-2018/19 финансирование не привело к ошеломительному результату. «Желто-синие» заняли девятое место в таблице РПЛ из 16, выиграв при этом 10 матчей из 30.
По данным на сайте РФС (прим. — Российский футбольный союз), доходы в дни матчей последние несколько лет составляли в районе 100-200 миллионов рублей. Информация за 2018 год, когда в донской столице проходили матчи Чемпионата Мира, описан только в процентном соотношении, без точных сумм. Поэтому сравнить не с чем. За 2019 год данных нет, а в 2020-м пришла пандемия, после которой показатели ФК держатся примерно на одном уровне.
В 2024 году в результате формирования новой команды (выкуп, продажа и аренда игроков) клуб ушел в «минус» на 240 миллионов рублей. Общая прибыль составила меньше 500 миллионов рублей.
Примечательно, что из 3,7 миллиарда доходов только 1,5 миллиарда — коммерческие, а 1,2 миллиарда — «прочие операционные доходы». Что входит в эти 1,2, неизвестно. Не исключено, что в эту статью доходов внесли и дополнительное финансирование.
В период с 2024 по 2026 годы из бюджета региона выделяется по 20 миллионов рублей в рамках субсидии телекомпаниям на финансовое обеспечение затрат по организации трансляций матчей ФК «Ростов». В документах на сайте правительства сказано, что деньги направляют ежегодно.
Эти 20 миллионов практически не отразились на игровой эффективности. Подопечные Валерия Карпина за первую половину сезона-2024/25 выиграли семь матчей из 18 и заняли седьмое место в турнирной таблице РПЛ.
Часть денег поступает за рекламу на экране «Ростов Арены», форме игроков и на официальном портале. Сколько дохода это приносит, неизвестно. По данным на сайте госзакупок, один только «ТНС Энерго» в 2024 году предлагал за годовой контракт более 200 миллионов рублей. Энергоснабжающие компании существуют как правило за счет потребителей. Многие расходы ТНС отражаются на формировании тарифов на электричество. Вопрос лишь в том, входит ли в оплату коммунального счета население «спонсирование» футбольного клуба.
По данным ФК «Ростов», у них немало спонсоров и партнеров. В их числе «ТНС Энерго», букмекер Fonbet, столичный застройщик «Самолет» и строительная компания ССК, Новошахтинский завод нефтепродуктов (НЗНП), Трубная металлургическая компания (ТМК), «Совкомбанк», «МегаФон», IT-компания Atoms, «Чистый город» и «Ростсельмаш». Кто и сколько денег перечисляет на счет «желто-синих», неизвестно. Однако некоторые из этих организаций могут иметь финансовую поддержку от региона или муниципалитетов. Никаких гарантий, что эти деньги не перенаправят на ФК «Ростов» в качестве «прочих расходов», нет.
RostovGazeta направила информационный запрос клубу о структуре финансирования, но к моменту публикации ответа не поступило.
За последний год общая стоимость игроков донского клуба выросла сразу на 7 миллионов евро (740 миллионов рублей) — до 55,43 миллионов евро (почти 6 миллиардов рублей). Самым дорогим остается капитан команды Даниил Глебов — его трансферная стоимость достигает 8 миллионов евро. На втором месте Максим Осипенко и Роналдо (по 5 миллионов евро).
По итогам подходящего к концу 2024 года, кредиторская задолженность ФК «Ростов» достигла 1,8 миллиарда рублей, а на балансе порядка -1,7 миллиарда.
Теперь эта компания наполовину принадлежит частному лицу и наполовину — правительству области. Правда, власти региона хотят избавиться от 25% акций, оставив у себя чуть больше четверти — минимум для права принятия решений.
— Принимая во внимание письмо министерства по физической культуре и спорту Ростовской области от 03.06.2024 № 25/1355, в целях привлечения инвестиций в 2024 году предлагается приватизировать 25,99% акций акционерного общества Футбольный клуб «Ростов» путем продажи на аукционе, — сказано на сайте правительства РО.
Блокирующий пакет в размере 25% + 1 акция акционерного общества ФК «Ростов» останется в государственной собственности Ростовской области.