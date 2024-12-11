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Posted 11 декабря, 11:08

Published 11 декабря, 11:08

Modified 11 декабря, 11:44

Updated 11 декабря, 11:44

Власти Ростовской области избавятся от акций ФК «Ростов»

Такой футбол им не нужен: власти Ростовской области избавляются от акций ФК «Ростов»

11 декабря 2024, 11:08
Фото: 1MI. Власти Ростовской области избавятся от акций ФК «Ростов»

Власти Ростовской области избавляются от акций ФК «Ростов»

Новый глава Минспорта России Михаил Дегтярев заявил, что от госфинансирования профессионального спорта пора отказываться. Из-за скандалов с футбольными судьями и спортивными агентами решено больше не выделять бюджетных денег на содержание футбольных клубов.

В регионе насчитывается несколько клубов, которые в разные годы выступали в профессиональных футбольных лигах. RostovGazeta выяснила, какую роль играло правительство Ростовской области в бюджете местных футбольных клубов и чего лишатся спортсмены.

Упавшая «Чайка»

ФК «Чайка» из села Песчанокопского до 2021 года играла ПФЛ, но после скандала из-за «договорняка» вылетела в низшую лигу. Арбитр Максим Матюнин был пожизненно отстранен из-за этого после матча в начале финала Кубка России между «Чайкой» и «Армавиром». Результат этой игры аннулировали, а «Чайке» засчитали техническое поражение. Еще три арбитра были пожизненно отстранены из-за игры «Чайки» с «Дружбой» в ПФЛ. В 2024 году она вернулась в первый дивизион ФНЛ.

Клуб существует с 2008 года, его основал местный бизнесмен из Песчанокопского Андрей Чайка. Совладельцами выступают его родственники — Ольга и Светлана Чайки.

Поиграли — и Баста!

Второй крупный клуб, боровшийся за звание сильнейших во Второй лиге, — СКА «Ростов». Последние годы ФК показывал слабую игру и едва удерживался в турнирной таблице ФНЛ-2. Накануне сезона-2024/25 владелец ФК Василий Вакуленко, известный всем как рэпер Баста, заявил о переходе в Медиалигу, которая не считается профессиональной.

Баста владеет СКА «Ростов» с осени 2019 года. Тогда он погасил все долги клуба и вложил в него 10 миллионов рублей. Однако из-за пандемии и судебных разборок деньги вскоре закончились. Платить спортсменам было нечем. Дошло до того, что футболисты угрожали не выйти на следующий матч, пока Вакуленко не пообещал перечислить деньги в определенный срок.

Дошло до того, что футболисты угрожали не выйти на следующий матч, пока Вакуленко не пообещал перечислить деньги в определенный срок.Дошло до того, что футболисты угрожали не выйти на следующий матч, пока Вакуленко не пообещал перечислить деньги в определенный срок.
Дошло до того, что футболисты угрожали не выйти на следующий матч, пока Вакуленко не пообещал перечислить деньги в определенный срок.. Фото: ФК «СКА Ростов»

«Желто-синие»

Основной клуб донской столицы, который уже много лет держится в десятке сильнейших в России, — ФК «Ростов». Игроки выступают в Российской премьер-лиге, но высоких результатов уже давно не показывают. Последние несколько сезонов ФК держится в середине таблице, не претендуя на тройку первых мест. В сезоне-2024/25 ситуация едва не ухудшилась: первые шесть матчей превратились в сплошную серию без побед. До конца 2024 года спортсменам все-таки удалось прервать «черную полосу» и набрать немного очков. Сейчас клуб занимает седьмую строчку в таблице РПЛ.

Кому принадлежит ФК «Ростов»

В уставном капитале ФК «Ростов» участвовали ООО «РОСТРЫБА» из Волгодонска (с 2016 года) и ООО ООО «ФОРВАРД +», которым владела компания ООО» Группа Агроком» миллиардера Ивана Саввиди. С 2004 года у него была четверть акций футбольного клуба (25%). В 2005 году все 100% компании перешли ООО РСМ из Калмыкии, которую учредила организация «Легионер», принадлежащая Андрею Антипову. Последний известен как учредитель глава различных компаний, в том числе — клуба болельщиков ФК «Ростсельмаш». Существовал он с 1999 по 2013 годы. Однако ООО РСМ уже не существует.

До 2018 года компания почти полностью принадлежала правительству Ростовской области (94% акций). И в те времена региональные власти более активно материально поддерживали донской клуб. Затем часть акций ФК перешла «Ростов Спорт Менеджменту». Организация получила 43,2% акций (104 тысячи штук за 22 миллиона рублей).

Прежний губернатор Ростовской области Василий Голубев объяснил продажу тем, что передача в частные руки акций поможет более крепко встать на ноги донскому футболу:

— Я очень надеюсь, что государственно-частное партнерство поможет решить ряд проблем «Ростова». Тогда команда и дальше сможет нас радовать, — отметил Голубев.

Учредителем компании-собственника является Вадим Рыбаков, параллельно возглавляющий «Южный Капитал», которым владеет президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц. Таким образом клуб наполовину стал подконтролен одному человеку — своему генеральному директору.

Президент ФК «Ростов» Арташес АрутюнянцПрезидент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц
Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц. Фото: ФК «Ростов»
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Проблемы с финансами

«Желто-синие» не раз попадали в скандалы из-за задержек с выплатой зарплат и возвращением долгов. На клуб трижды подавали в суд, требуя признать банкротом: в 2016 «Агрофест-Дон» хотел взыскать задолженность в размере 44 млн рублей, в 2018 с аналогичными исками обращался бизнесмен Базанов Сергей Евгеньевич. Сумма, которую ему задолжал ФК, не уточняется в документах на сайте арбитражного суда. Однако производство дела прекратили — клуб все-таки выплатил обещанное.

Примечательно, что как раз в том же 2016 году выявили нарушение во время проверки, которое касалось оплаты труда.

Во времена пандемии дела у «желто-синих» тоже выглядели неважно. Из года в год к отчетному периоду вместо прибыли появлялись огромные числа со знаком «минус». В 2021, например, убыток составил 1,3 миллиона рублей, в 2022-м клуб вышел в «плюс» (48 миллионов рублей), а 2023 год снова стал убыточным: -19,3 миллиона рублей.

Во времена пандемии дела у «желто-синих» тоже выглядели неважноВо времена пандемии дела у «желто-синих» тоже выглядели неважно
Во времена пандемии дела у «желто-синих» тоже выглядели неважно. Фото: ФК «Ростов»

С течением времени сократились и инвестиции. По данным системы Spark, если в 2021 году поток денег в клуб достигал 28,7 миллиона рублей, то в 2022 не доходил и до 3,5 миллиона. А в 2023-м — остановился на отметке в 2,5 миллиона рублей. Неудивительно, что в 2023 году на погашение кредитов и займов ушло больше всего денег (около миллиарда рублей). По текущим операциям убыток ФК составлял -564 миллиарда рублей.

Кредиторская задолженность при этом тоже продолжает расти. В 2023 году она достигла 1,8 миллиона рублей, хотя в 2021-м была еще 1,3 миллиона.

Индекс финансового риска, по оценкам экспертов, у ФК «Ростов» выше 70. Организация находится в опасной, «красной» зоне.

Смена главы Ростовской области (с 4 ноября 2024 года врио губернатора региона назначен Юрий Слюсарь), по мнению главного тренера Валерия Карпина, никак не скажется на деятельности клуба. По его словам, область не участвовала в трансферах.

— Деньги как не давали на них, так и не будут давать, — рассказал Карпин в ходе одной из послематчевых пресс-конференций.

Поэтому наставник «желто-синих» не смог дать однозначный ответ, повлияет ли вообще смена губернатора на дела в футболе.

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Чем зарабатывает на жизнь ростовский клуб

В 2018 региональный министр спорта Самвел Аракелян заявил о 525 миллионах рублей, которые направят ФК «Ростов». Материальную поддержку также получили клубы «Чайка» и ФК СКА «Ростов», которые тогда играли в первой лиге. Правда, последним направили куда меньше денег: 15 и 17 миллионов соответственно.

По итогам сезона-2018/19 финансирование не привело к ошеломительному результату. «Желто-синие» заняли девятое место в таблице РПЛ из 16, выиграв при этом 10 матчей из 30.

По итогам сезона-2018/19 финансирование не привело к ошеломительному результату.По итогам сезона-2018/19 финансирование не привело к ошеломительному результату.
По итогам сезона-2018/19 финансирование не привело к ошеломительному результату.. Фото: ФК «Ростов»

По данным на сайте РФС (прим. — Российский футбольный союз), доходы в дни матчей последние несколько лет составляли в районе 100-200 миллионов рублей. Информация за 2018 год, когда в донской столице проходили матчи Чемпионата Мира, описан только в процентном соотношении, без точных сумм. Поэтому сравнить не с чем. За 2019 год данных нет, а в 2020-м пришла пандемия, после которой показатели ФК держатся примерно на одном уровне.

В 2024 году в результате формирования новой команды (выкуп, продажа и аренда игроков) клуб ушел в «минус» на 240 миллионов рублей. Общая прибыль составила меньше 500 миллионов рублей.

Примечательно, что из 3,7 миллиарда доходов только 1,5 миллиарда — коммерческие, а 1,2 миллиарда — «прочие операционные доходы». Что входит в эти 1,2, неизвестно. Не исключено, что в эту статью доходов внесли и дополнительное финансирование.

В период с 2024 по 2026 годы из бюджета региона выделяется по 20 миллионов рублей в рамках субсидии телекомпаниям на финансовое обеспечение затрат по организации трансляций матчей ФК «Ростов». В документах на сайте правительства сказано, что деньги направляют ежегодно.

Эти 20 миллионов практически не отразились на игровой эффективности. Подопечные Валерия Карпина за первую половину сезона-2024/25 выиграли семь матчей из 18 и заняли седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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Часть денег поступает за рекламу на экране «Ростов Арены», форме игроков и на официальном портале. Сколько дохода это приносит, неизвестно. По данным на сайте госзакупок, один только «ТНС Энерго» в 2024 году предлагал за годовой контракт более 200 миллионов рублей. Энергоснабжающие компании существуют как правило за счет потребителей. Многие расходы ТНС отражаются на формировании тарифов на электричество. Вопрос лишь в том, входит ли в оплату коммунального счета население «спонсирование» футбольного клуба.

Часть денег поступает за рекламу на экране «Ростов Арены»Часть денег поступает за рекламу на экране «Ростов Арены»
Часть денег поступает за рекламу на экране «Ростов Арены». Фото: 1MI

По данным ФК «Ростов», у них немало спонсоров и партнеров. В их числе «ТНС Энерго», букмекер Fonbet, столичный застройщик «Самолет» и строительная компания ССК, Новошахтинский завод нефтепродуктов (НЗНП), Трубная металлургическая компания (ТМК), «Совкомбанк», «МегаФон», IT-компания Atoms, «Чистый город» и «Ростсельмаш». Кто и сколько денег перечисляет на счет «желто-синих», неизвестно. Однако некоторые из этих организаций могут иметь финансовую поддержку от региона или муниципалитетов. Никаких гарантий, что эти деньги не перенаправят на ФК «Ростов» в качестве «прочих расходов», нет.

RostovGazeta направила информационный запрос клубу о структуре финансирования, но к моменту публикации ответа не поступило.

Что будет с ФК «Ростов»

За последний год общая стоимость игроков донского клуба выросла сразу на 7 миллионов евро (740 миллионов рублей) — до 55,43 миллионов евро (почти 6 миллиардов рублей). Самым дорогим остается капитан команды Даниил Глебов — его трансферная стоимость достигает 8 миллионов евро. На втором месте Максим Осипенко и Роналдо (по 5 миллионов евро).

По итогам подходящего к концу 2024 года, кредиторская задолженность ФК «Ростов» достигла 1,8 миллиарда рублей, а на балансе порядка -1,7 миллиарда.

Теперь эта компания наполовину принадлежит частному лицу и наполовину — правительству области. Правда, власти региона хотят избавиться от 25% акций, оставив у себя чуть больше четверти — минимум для права принятия решений.

По итогам подходящего к концу 2024 года, кредиторская задолженность ФК «Ростов» достигла 1,8 миллиарда рублейПо итогам подходящего к концу 2024 года, кредиторская задолженность ФК «Ростов» достигла 1,8 миллиарда рублей
По итогам подходящего к концу 2024 года, кредиторская задолженность ФК «Ростов» достигла 1,8 миллиарда рублей. Фото: ФК «Ростов»
— Принимая во внимание письмо министерства по физической культуре и спорту Ростовской области от 03.06.2024 № 25/1355, в целях привлечения инвестиций в 2024 году предлагается приватизировать 25,99% акций акционерного общества Футбольный клуб «Ростов» путем продажи на аукционе, — сказано на сайте правительства РО.

Блокирующий пакет в размере 25% + 1 акция акционерного общества ФК «Ростов» останется в государственной собственности Ростовской области.

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