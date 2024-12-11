Тема дня: по Таганрогу впервые ударили ракетами ATACMS, есть пострадавшие

Posted 11 декабря, 18:34
Published 11 декабря, 18:34
Modified 11 декабря, 18:36
Updated 11 декабря, 18:36
11 декабря жителей Таганрога разбудили не будильники, а вой сирен и грохот, напоминающий звуки взрывов. Под утро, около 04.30 мск, ВСУ попытались нанести удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по приморскому городу.
К вечеру в Минобороны отчитались, что две ракеты были сбиты ПЗРК «Панцирь», еще четыре — отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.
Обломки ракет попали в котельную, разбили там остекление и оставили без отопления и горячего водоснабжения 27 многоквартирных домов. Кроме того, обломки задели два здания на технической территории военного аэродрома и 14 автомобилей, которые были припаркованы неподалеку. Также пострадали три единицы военной автомобильной техники.
Министерство обороны РФ рассказало, что главной целью ВСУ был военный аэродром в Таганроге. «Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты», — заявили в ведомстве.
Добавим, что зону поражения также посетил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Он отметил, что еще днем дефекты на теплотрассе были восстановлены, а подача тепла в здания возобновлена.
Ракетная атака встревожила и напугала жителей Таганрога. Некоторые из них пытались перейти в бомбоубежища, но они оказались заперты. В связи с этим глава города Светлана Камбулова поручила проконтролировать работу с управляющими компаниями по организации доступа к убежищам. Глава города отметила, что всю актуальную информацию об укрытиях можно найти на сайте администрации и интерактивной карте, а сведения об опасности можно получить через приложение «112.Таганрог —экстренные сообщения».
Также после ракетной атаки в Таганроге в Ростове-на-Дону начнется проверка работоспособности систем экстренного оповещения населения. Сирены будут периодически включать буквально на 30 секунд, начиная с 12 декабря. Плановая проверка продлится до конца 2024 года.