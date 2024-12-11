Тема дня: по Таганрогу впервые ударили ракетами ATACMS, есть пострадавшие

Ракетная атака встревожила и напугала жителей Таганрога. Некоторые из них пытались перейти в бомбоубежища, но они оказались заперты. В связи с этим глава города Светлана Камбулова поручила проконтролировать работу с управляющими компаниями по организации доступа к убежищам. Глава города отметила, что всю актуальную информацию об укрытиях можно найти на сайте администрации и интерактивной карте, а сведения об опасности можно получить через приложение «112.Таганрог —экстренные сообщения».