Трактор полностью провалился в гигантскую яму во дворе ЖК в Ростове-на-Дону

Днем 11 декабря возле жилого комплекса «Акварель» в Ростове-на-Дону в яму в асфальте провалился трактор, который и должен был устранить огромную выбоину. Строительная техника идеально поместилась в яму, которую не могли заделать уже несколько месяцев. Лежащий на боку трактор перегородил половину дороги, к тому же его огородили забором.