Трактор полностью провалился в гигантскую яму во дворе ЖК в Ростове-на-Дону

Posted 11 декабря, 18:03
Published 11 декабря, 18:03
Modified 11 декабря, 18:05
Updated 11 декабря, 18:05
Днем 11 декабря возле жилого комплекса «Акварель» в Ростове-на-Дону в яму в асфальте провалился трактор, который и должен был устранить огромную выбоину. Строительная техника идеально поместилась в яму, которую не могли заделать уже несколько месяцев. Лежащий на боку трактор перегородил половину дороги, к тому же его огородили забором.
Ростовчане не обратили внимание на упавший трактор, их поразило, насколько бережно установили ограждение, вместо того чтобы заделать дыру: «Получается, что после того, как он упал, его таки аккуратненько огородили».
«Они его туда-сюда несколько раз огораживали/разгораживали. Они нам весь ЖК обкопали. Проехать невозможно. Техника большая фиг проедет теперь к нему. Чем они его вытягивать будут непонятно», — написал пользователь.
«Пазл сложился», — шутит подписчик.
Ранее кирпич упал с крыши здания рядом с матерью и ребенком в центре Ростова-на-Дону.