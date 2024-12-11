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Posted 11 декабря, 18:03

Published 11 декабря, 18:03

Modified 11 декабря, 18:05

Updated 11 декабря, 18:05

Трактор полностью провалился в гигантскую яму в асфальте в Ростове-на-Дону

Трактор полностью провалился в гигантскую яму во дворе ЖК в Ростове-на-Дону

11 декабря 2024, 18:03
Фото: Телеграм-канал RostovGazeta. Трактор полностью провалился в гигантскую яму в асфальте в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону трактор упал в большую яму в асфальте, которая мозолила глаза горожанам несколько месяцев, информирует телеграм-канал «Это Ростов новости».

Днем 11 декабря возле жилого комплекса «Акварель» в Ростове-на-Дону в яму в асфальте провалился трактор, который и должен был устранить огромную выбоину. Строительная техника идеально поместилась в яму, которую не могли заделать уже несколько месяцев. Лежащий на боку трактор перегородил половину дороги, к тому же его огородили забором.

Ростовчане не обратили внимание на упавший трактор, их поразило, насколько бережно установили ограждение, вместо того чтобы заделать дыру: «Получается, что после того, как он упал, его таки аккуратненько огородили».

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«Они его туда-сюда несколько раз огораживали/разгораживали. Они нам весь ЖК обкопали. Проехать невозможно. Техника большая фиг проедет теперь к нему. Чем они его вытягивать будут непонятно», — написал пользователь.

«Пазл сложился», — шутит подписчик.

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