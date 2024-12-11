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Posted 11 декабря, 13:48

Published 11 декабря, 13:48

Modified 11 декабря, 13:50

Updated 11 декабря, 13:50

Три четверти россиян учитывают необходимость уплаты налога при открытии вкладов

Три четверти россиян учитывают необходимость уплаты налога при открытии вкладов

11 декабря 2024, 13:48
Фото: ВТБ.
Согласно результатам опроса* ВТБ, почти половину респондентов (48%) необходимость уплаты налога не останавливает от открытия вклада. Большинство россиян (81%) как минимум слышали о необходимости уплаты налога со вкладов в этом году и учитывают эту информацию (75%) при его открытии.

Открытые вклады есть более, чем у половины россиян (67%). В основном вклады открывают в 1 (44%) или 2-3 банках (52%). Чаще всего вкладчики выбирают депозиты на срок от полугода до года (42% респондентов), так как по ним сейчас банки предлагают наилучшие условия. Чуть более трети открывают срочные вклады на 2-3 месяца. Примерно 16% опрошенных предпочитают депозиты сроком больше года для формирования долгосрочных сбережений.

Важным аспектом управления своими сбережениями является уплата налога на доход со вкладов. Дополнительные действия по декларированию не требуются — ФНС рассчитывает сумму налога по данным, предоставленным кредитными организациями, и направляет соответствующее уведомление в личный кабинет налогоплательщику. Согласно опросу, треть респондентов отмечают, что налог по вкладам их не коснётся из-за уровня дохода. Еще 29% респондентов регулярно следят за ситуацией.

ВТБ напоминает, что при оценке итогового дохода клиенту из полученных процентов необходимо вычесть НДФЛ. Налогом облагаются только начисленные проценты. При этом действует налоговый вычет, который за 2023 год составит 150 тысяч рублей, а проценты по депозитам, превышающие этот показатель, будут облагаться налогом по ставке 13% или 15%, если совокупный годовой доход налогоплательщика, в том числе по вкладам и счетам, составляет более 5 млн рублей.

** Опрос проведен ВТБ с 16 по 25 ноября по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.*

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