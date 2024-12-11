Целый район повреждения оцепили после ракетной атаки на Таганрог

Posted 11 декабря, 05:17
Published 11 декабря, 05:17
Modified 11 декабря, 07:55
Updated 11 декабря, 07:55
Глава города отметила, что на месте находятся сотрудники полиции. В радиусе одного километра обследуют территорию.
— Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации, — добавила Светлана Камбулова в своем telegram-канале.
Как сообщала RostovGazeta, ночью 11 декабря Таганрог подвергся ракетной атаке. Повреждения получило промышленное предприятие и полтора десятка автомобилей, стоявших на парковке.
По предварительным данным, среди людей нет пострадавших.
В комментариях местные жители пытаются узнать, какой именно район перекрыт для движения и остается ли день рабочим. Однако ответа пока нет.
— Хоть бы написали, какой район оцеплен. Может, из дома нельзя выходить, — интересуются горожане в комментариях. — Ночью казалось, что прямо над головой хлопки.
— Транспорт ходит, — поделился один из подписчиков. — В том числе трамваи — по расписанию.