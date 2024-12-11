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Posted 11 декабря, 05:17

Published 11 декабря, 05:17

Modified 11 декабря, 07:55

Updated 11 декабря, 07:55

Целый район повреждения оцепили после ракетной атаки на Таганрог

Целый район повреждения оцепили после ракетной атаки на Таганрог

11 декабря 2024, 05:17
Фото: 1MI. Целый район повреждения оцепили после ракетной атаки на Таганрог
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Ракетная атака на Таганрог 11 декабря
В Таганроге после ракетной атаки оцепили район повреждения. О том, что происходит в городе, утром 11 декабря рассказала глава городской администрации Светлана Камбулова.

Глава города отметила, что на месте находятся сотрудники полиции. В радиусе одного километра обследуют территорию.

— Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации, — добавила Светлана Камбулова в своем telegram-канале.

Как сообщала RostovGazeta, ночью 11 декабря Таганрог подвергся ракетной атаке. Повреждения получило промышленное предприятие и полтора десятка автомобилей, стоявших на парковке.

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По предварительным данным, среди людей нет пострадавших.

В комментариях местные жители пытаются узнать, какой именно район перекрыт для движения и остается ли день рабочим. Однако ответа пока нет.

— Хоть бы написали, какой район оцеплен. Может, из дома нельзя выходить, — интересуются горожане в комментариях. — Ночью казалось, что прямо над головой хлопки.
— Транспорт ходит, — поделился один из подписчиков. — В том числе трамваи — по расписанию.
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