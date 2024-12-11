Тысячи жителей Западного района в Ростове-на-Дону остались без воды. Когда ее дадут?

Posted 11 декабря, 10:13
Published 11 декабря, 10:13
Modified 11 декабря, 10:15
Updated 11 декабря, 10:15
Сообщается, что в данный момент специалисты аварийных служб чинят порывы на водопроводных сетях. Работы проводятся на улицах Малиновского и 2-й Володарского. Из-за этого тысячи жителей Западного района до вечера будут без холодной воды.
Без ресурса останутся дома на улицах Малиновского, Таганрогская, Интернациональная, 2-я Володарского, Еременко и Западная. До вечера без холодной воды также будут ростовчане, живущие на переулках 1-й Машиностроительный и Нефтяной.
Ремонтные работы на водопроводе планируют закончить к 17.30 мск для тех, кто проживает в районе 1-го Машиностроительного и Малиновского, а также на Нефтяной и Таганрогской. Для остальных жителей водоснабжение собираются восстановить на полчаса позже, к 18.00 мск.