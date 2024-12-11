Тысячи жителей Западного района в Ростове-на-Дону остались без воды. Когда ее дадут?

Ремонтные работы на водопроводе планируют закончить к 17.30 мск для тех, кто проживает в районе 1-го Машиностроительного и Малиновского, а также на Нефтяной и Таганрогской. Для остальных жителей водоснабжение собираются восстановить на полчаса позже, к 18.00 мск.