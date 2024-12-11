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Posted 11 декабря, 10:13

Published 11 декабря, 10:13

Modified 11 декабря, 10:15

Updated 11 декабря, 10:15

Тысячи жителей Западного района в Ростове-на-Дону остались без воды. Когда ее дадут?

Тысячи жителей Западного района в Ростове-на-Дону остались без воды. Когда ее дадут?

11 декабря 2024, 10:13
Фото: «Ростовский водоканал». иллюстрация. Тысячи жителей Западного района в Ростове-на-Дону остались без воды. Когда ее дадут?

Тысячи жителей Западного района в Ростове-на-Дону остались без воды

В Ростове-на-Дону ограничили подачу холодной воды на восьми улицах до вечера Западном районе. Об этом сообщили в городском департаменте ЖКХ и энергетики.

Сообщается, что в данный момент специалисты аварийных служб чинят порывы на водопроводных сетях. Работы проводятся на улицах Малиновского и 2-й Володарского. Из-за этого тысячи жителей Западного района до вечера будут без холодной воды.

Без ресурса останутся дома на улицах Малиновского, Таганрогская, Интернациональная, 2-я Володарского, Еременко и Западная. До вечера без холодной воды также будут ростовчане, живущие на переулках 1-й Машиностроительный и Нефтяной.

Ремонтные работы на водопроводе планируют закончить к 17.30 мск для тех, кто проживает в районе 1-го Машиностроительного и Малиновского, а также на Нефтяной и Таганрогской. Для остальных жителей водоснабжение собираются восстановить на полчаса позже, к 18.00 мск.

В Ростове до конца года отремонтируют еще один участок дороги на Малиновского
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До этого стало известно, насколько повысятся тарифы ЖКУ в Ростовской области в 2025 году.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#ЖКХ#Вода#Последние новости Ростова на сегодня#Водоснабжение#Ремонтные работы#Холодная вода
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