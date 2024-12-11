Удар по Таганрогу нанесли шестью американскими баллистическими ракетами ATACMS

Posted 11 декабря, 15:31
Published 11 декабря, 15:31
Modified 11 декабря, 15:33
Updated 11 декабря, 15:33
Напомним, что в результате атаки пострадала котельная в Таганроге. Осколки снарядов повредили предприятие и оставили без горячей воды и отопления 27 многоквартирных домов. Кроме того, пострадало полтора десятка гражданских автомобилей на парковке.
К настоящему моменту Минобороны сообщило, что Таганрог атаковали шесть баллистических ракет ATACMS американского производства. По информации ведомства, целью врага был военный аэродром.
Добавим, что две ракеты были сбиты боевым расчетом ЗРПК «Панцирь», а остальные — отклонены средствами РЭБ.
Есть пострадавшие среди личного состава. Кроме того, обломки ракет нанесли незначительные повреждения двум зданиям на технической территории аэродрома, пострадали три единицы военной автомобильной техники. Разрушений нет.
Ранее RostovGazeta рассказала, что врио губернатора Юрий Слюсарь приехал на котельную в Таганроге, попавшую под ракетный обстрел.