Устройство для уничтожения беспилотников изобрели в Ростове-на-Дону

Posted 11 декабря, 05:01
Published 11 декабря, 05:01
Modified 11 декабря, 05:01
Updated 11 декабря, 05:01
Авторами проекта стали «Кулибины». Помимо устройства для борьбы с дронами, они придумали зарядную станцию электромобилей, автоматическую систему мойки окон и речную ледокольную приставку для буксиров-толчкачей. Часть изобретений уже выпускается целыми сериями.
— В меняющихся экономических условиях стратегически важно осваивать новые рыночные ниши, внедрять инновационные решения и разработки, — отметил глава города.
Ранее RostovGazeta сообщала об ученом, который разработал технологию раннего обнаружения беспилотников.