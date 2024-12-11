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Posted 11 декабря, 05:01

Published 11 декабря, 05:01

Modified 11 декабря, 05:01

Updated 11 декабря, 05:01

Новое устройство для уничтожения беспилотников изобрели в Ростове-на-Дону

Устройство для уничтожения беспилотников изобрели в Ростове-на-Дону

11 декабря 2024, 05:01
Фото: тг Алексея Логвиненко. Новое устройство для уничтожения беспилотников изобрели в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону разработали устройство для обнаружения и подавления беспилотников. Его представили на форуме 10 декабря, сообщает глава администрации города Алексей Логвиненко в своем telegram-канале.

Авторами проекта стали «Кулибины». Помимо устройства для борьбы с дронами, они придумали зарядную станцию электромобилей, автоматическую систему мойки окон и речную ледокольную приставку для буксиров-толчкачей. Часть изобретений уже выпускается целыми сериями.

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— В меняющихся экономических условиях стратегически важно осваивать новые рыночные ниши, внедрять инновационные решения и разработки, — отметил глава города.

Ранее RostovGazeta сообщала об ученом, который разработал технологию раннего обнаружения беспилотников.

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