Таганрог впервые был атакован американскими дальнобойными ракетами ATACMS

Posted 11 декабря, 15:21
Published 11 декабря, 15:21
Modified 11 декабря, 15:43
Updated 11 декабря, 15:43
В ведомстве подтвердили информацию, которая ранее появилась в СМИ, 11 декабря 2024 противник ударил по Таганрогу шестью баллистическими дальнобойными ракетами ATACMS. Целью высокоточного оружия являлся военный аэродром.
Две ракеты российские военные сбили при помощи болевого расчета ЗРПК «Панцирь», остальные — были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.
Фрагменты ракет, упавшие на землю, посекли фасады двух зданий на технической территории аэродрома. Пострадали три военных автомобиля, а также гражданские автомобиле на парковке неподалеку. Разрушений в результате атаки нет.
Есть пострадавшие среди личного состава.
«Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты», — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее врио губернатора Ростовской области побывал на котельной в Таганроге, попавшей под ракетный обстрел. Объект инфраструктуры был поврежден в результате ракетной атаки, но уже к обеду его восстановили и запустили.