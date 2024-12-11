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Posted 11 декабря, 15:21

Published 11 декабря, 15:21

Modified 11 декабря, 15:43

Updated 11 декабря, 15:43

В Минобороны подтвердили атаку по Таганрогу дальнобойными ракетами ATACMS

Таганрог впервые был атакован американскими дальнобойными ракетами ATACMS

11 декабря 2024, 15:21
Фото: wikimedia.org. В Минобороны подтвердили атаку по Таганрогу дальнобойными ракетами ATACMS

В Минобороны подтвердили атаку по Таганрогу дальнобойными ракетами ATACMS

В министерстве обороны сообщили, что утром 11 декабря Таганрог был атакован при помощи шести американских дальнобойных ракет ATACMS.

В ведомстве подтвердили информацию, которая ранее появилась в СМИ, 11 декабря 2024 противник ударил по Таганрогу шестью баллистическими дальнобойными ракетами ATACMS. Целью высокоточного оружия являлся военный аэродром.

Две ракеты российские военные сбили при помощи болевого расчета ЗРПК «Панцирь», остальные — были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы.

Фрагменты ракет, упавшие на землю, посекли фасады двух зданий на технической территории аэродрома. Пострадали три военных автомобиля, а также гражданские автомобиле на парковке неподалеку. Разрушений в результате атаки нет.

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Есть пострадавшие среди личного состава.

«Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее врио губернатора Ростовской области побывал на котельной в Таганроге, попавшей под ракетный обстрел. Объект инфраструктуры был поврежден в результате ракетной атаки, но уже к обеду его восстановили и запустили.

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