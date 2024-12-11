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Posted 11 декабря, 16:54

Published 11 декабря, 16:54

Modified 11 декабря, 16:56

Updated 11 декабря, 16:56

Люди пострадали при атаке Таганрога ракетами ATACMS

В Минобороны сообщили о пострадавших во время атаки на Таганрог ракетами ATACMS

11 декабря 2024, 16:54
Фото: Минобороны РФ. Люди пострадали при атаке Таганрога ракетами ATACMS
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Ракетная атака на Таганрог 11 декабря
Министерство обороны России сообщило, что при ракетной атаке высокоточным оружием пострадали военные. Об этом ведомство сообщило в телеграм-канале.

По сведениям Минобороны, ночью 11 декабря ВСУ ударили по территории Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS, которые производятся в США. Две из них были ликвидированы расчетом ЗРПК «Панцирь», остальные — средствами РЭБ. Целью для ударов противника стал военные аэродром.

По информации ведомства обломками ракет незначительные повреждения получили несколько зданий в технической части аэродрома, а также три единицы военной автомобильной техники. Есть пострадавшие среди личного состава. Но сколько именно человек были ранены и об их состоянии, не сообщается.

На расположенной неподалеку парковке пострадали гражданские автомобили. Крупных разрушений на военном объекте нет.

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«Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее RostovGazeta рассказала, что целый район повреждения оцепили после ракетной атаки на Таганрог.

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