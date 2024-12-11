В Минобороны сообщили о пострадавших во время атаки на Таганрог ракетами ATACMS

Posted 11 декабря, 16:54
Published 11 декабря, 16:54
Modified 11 декабря, 16:56
Updated 11 декабря, 16:56
По сведениям Минобороны, ночью 11 декабря ВСУ ударили по территории Ростовской области шестью баллистическими ракетами ATACMS, которые производятся в США. Две из них были ликвидированы расчетом ЗРПК «Панцирь», остальные — средствами РЭБ. Целью для ударов противника стал военные аэродром.
По информации ведомства обломками ракет незначительные повреждения получили несколько зданий в технической части аэродрома, а также три единицы военной автомобильной техники. Есть пострадавшие среди личного состава. Но сколько именно человек были ранены и об их состоянии, не сообщается.
На расположенной неподалеку парковке пострадали гражданские автомобили. Крупных разрушений на военном объекте нет.
«Данная атака западным дальнобойным оружием не останется без ответа, соответствующие меры будут приняты», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее RostovGazeta рассказала, что целый район повреждения оцепили после ракетной атаки на Таганрог.