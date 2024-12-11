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Posted 11 декабря, 18:25

Published 11 декабря, 18:25

Modified 11 декабря, 18:38

Updated 11 декабря, 18:38

В правительстве Ростовской области сделали заявление об уходе замгубернатора

В правительстве Ростовской области сделали заявление об уходе замгубернатора Артемова

11 декабря 2024, 18:25
Фото: тг Вадима Артемова. В правительстве Ростовской области сделали заявление об уходе замгубернатора

В донском правительстве сделали заявление об увольнении замгубернатора Артемова

Власти Ростовской области опровергли увольнение замглавы Вадима Артемова. По информации пресс-службы, соответствующего документа с подписями пока нет.

Ранее появилась информация о том, что замгубернатора по вопросам обеспечения деятельности главы региона и госполитики в области территориальной обороны, взаимодействия с военными, таможенными и пограничными органами Вадим Артемов якобы скоро покинет пост.

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В пресс-службе правительства Ростовской области информацию прокомментировали неоднозначно.

— Обо всех кадровых решениях пресс-служба всегда сообщает очень быстро, как только подписывается документ. Никаких документов на этот счет нет, — ответила глава пресс-службы Ирина Четвертакова на вопрос RostovGazeta.

Вадим Артемов почти такой же старожил в региональном правительстве, как и бывший глава Василий Голубев. Он занимал кресло заместителя 14 лет подряд.

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#Евгения Волкова#Ростовская область#Правительство#Замгубернатор#Пресс-служба#Уход
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