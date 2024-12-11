В правительстве Ростовской области сделали заявление об уходе замгубернатора Артемова

Posted 11 декабря, 18:25
Published 11 декабря, 18:25
Modified 11 декабря, 18:38
Updated 11 декабря, 18:38
Ранее появилась информация о том, что замгубернатора по вопросам обеспечения деятельности главы региона и госполитики в области территориальной обороны, взаимодействия с военными, таможенными и пограничными органами Вадим Артемов якобы скоро покинет пост.
В пресс-службе правительства Ростовской области информацию прокомментировали неоднозначно.
— Обо всех кадровых решениях пресс-служба всегда сообщает очень быстро, как только подписывается документ. Никаких документов на этот счет нет, — ответила глава пресс-службы Ирина Четвертакова на вопрос RostovGazeta.
Вадим Артемов почти такой же старожил в региональном правительстве, как и бывший глава Василий Голубев. Он занимал кресло заместителя 14 лет подряд.