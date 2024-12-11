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Posted 11 декабря, 07:44

Published 11 декабря, 07:44

Modified 11 декабря, 07:44

Updated 11 декабря, 07:44

В РЭО рассказали о номинации «Экологическая семья» на «Зеленой премии» 2024 года

В РЭО рассказали о номинации «Экологическая семья» на «Зеленой премии» 2024 года

11 декабря 2024, 07:44
Фото: reo.ru.
Семья из Подмосковья одержала победу в номинации «Экологическая семья» конкурса «Зелёная премия». Приз в этой категории достался Надежде Квасовой, ее супругу Сергею и дочери Варваре. Семья проживает в городе Руза.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев напомнил, что 2024 год был объявлен Годом семьи. В связи с этим программа конкурса была дополнена номинацией «Экологическая семья». Каждая полученная организаторами заявка вызывала восхищение и вдохновение. Выбрать лучший проект было непросто. Однако победу решили присудить семье Надежды Квасовой, поскольку семья является примером того, что забота о природе начинается с каждого из нас, пишет 56orb.ru.

«Её вклад в сохранение здоровья нашей планеты и приверженность экологическим принципам воодушевляла всех вокруг в Рузе. Пусть теперь о нём узнает вся страна», — прокомментировал глава РЭО.

В 2018 году Надежда и Сергей основали экопросветительский проект под названием «Школа раздельного сбора отходов», который включает в себя бесплатные авторские выездные занятия и мастер-классы, посвященные раздельному сбору отходов. Мероприятия проходят в интерактивном формате и ориентированы на участников любого возраста. У проекта есть свое оснащение. Выездные мероприятия организуются по запросу граждан и учреждений. На занятиях используются наглядные и раздаточные материалы и красочные презентации. В ходе встреч ведущие демонстрируют процесс раздельного сбора отходов.

Каждый год семья Квасовых организует акции, субботники, уборки, а также экологические квесты для детей из лагерей дневного пребывания родного города. Кроме этого, они занимаются благоустройством воинских захоронений в Рузском городском округе.

По словам Надежды, семья участвует в различных экоконкурсах, форумах и открытых диалоговых площадках. Например, Квасовы посетили фестиваль Eco Friendly Fest, международный форум «Экология» и международную выставку экологической продукции «ЭкоГородЭкспо».

Семья постоянно приобретает книги на экологическую тематику, включая РСО и экологичный образ жизни, а также внедряет в свою повседневную жизнь популярные экопривычки.

Квасовы — участники всероссийской акции объектов «Вода России» («Берег добрых дел»), посвященной очистке от мусора берегов водоемов, а также акции «Покормите птиц зимой». Кроме этого, семья участвует в ежегодной эколого-патриотической акции «Сад памяти» и акциях областного уровня, таких как «Наш лес. Посади свое дерево», «Лес Победы», акциях по сбору макулатуры «Бум Батл» и «V Единстве Zа Победу».

#Общество
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