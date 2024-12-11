В РЭО рассказали о номинации «Экологическая семья» на «Зеленой премии» 2024 года

В 2018 году Надежда и Сергей основали экопросветительский проект под названием «Школа раздельного сбора отходов», который включает в себя бесплатные авторские выездные занятия и мастер-классы, посвященные раздельному сбору отходов. Мероприятия проходят в интерактивном формате и ориентированы на участников любого возраста. У проекта есть свое оснащение. Выездные мероприятия организуются по запросу граждан и учреждений. На занятиях используются наглядные и раздаточные материалы и красочные презентации. В ходе встреч ведущие демонстрируют процесс раздельного сбора отходов.