В Ростове-на-Дону ищут водителя, который сбил подростка на переходе и скрылся

Posted 11 декабря, 14:02
Published 11 декабря, 14:02
Modified 11 декабря, 14:04
Updated 11 декабря, 14:04
Авария произошла вечером 10 декабря на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону. 15-летний парень переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу недалеко от здания №45/2. В это время на него неслась неустановленная машина, которая и снесла подростка.
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