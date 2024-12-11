В Ростове-на-Дону ищут водителя, который сбил подростка на переходе и скрылся

Авария произошла вечером 10 декабря на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону. 15-летний парень переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу недалеко от здания №45/2. В это время на него неслась неустановленная машина, которая и снесла подростка.