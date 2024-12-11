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Posted 11 декабря, 14:02

Published 11 декабря, 14:02

Modified 11 декабря, 14:04

Updated 11 декабря, 14:04

В Ростове-на-Дону ищут водителя, который сбил подростка на переходе и скрылся

В Ростове-на-Дону ищут водителя, который сбил подростка на переходе и скрылся

11 декабря 2024, 14:02
Фото: 1MI. В Ростове-на-Дону ищут водителя, который сбил подростка на переходе и скрылся
В Ростове-на-Дону 15-летний школьник попал под колеса автомобиля, когда переходил дорогу по пешеходному переходу, информирует Госавтоинспекция региона.

Авария произошла вечером 10 декабря на проспекте Шолохова в Ростове-на-Дону. 15-летний парень переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу недалеко от здания №45/2. В это время на него неслась неустановленная машина, которая и снесла подростка.

После сильного удара школьник получил травмы и попал в больницу. Полицейские устанавливают личность водителя и все обстоятельства случившегося.

Водитель сбил 16-летнюю девушку на пешеходном переходе в Таганроге
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Фото: Госавтоинспекция Ростовской области

Ранее машина инкассаторов сбила пожилую женщину в центре Ростова-на-Дону.

До этого пассажир ВАЗа погиб в Новочеркасске в ДТП с летевшей на большой скорости иномаркой.

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